Vini Jr tem gol anulado, Real perde e vê vantagem na ponta do Espanhol cair

O Real Madrid perdeu para o Espanyol fora de casa por 1 a 0, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol.

Carlos Romero marcou o gol da vitória da equipe mandante já na reta final da partida, aos 40 minutos do segundo tempo, e tirou o Espanyol da zona de rebaixamento. O gol decisivo veio após contra-ataque de pé em pé, com o time madridista completamente exposto.

Vini Júnior teve gol anulado pela arbitragem e passou em branco, em atuação discreta.

Os suados três pontos conquistados pelo Espanyol fizeram com que o Real Madrid visse seu rival de cidade, o Atlético, diminuir a vantagem na ponta da tabela.

Enquanto o Real estacionou nos 49 pontos, o Atlético foi a 48 após ter vencido o Mallorca por 2 a 0 neste sábado.

A próxima rodada de La Liga coloca frente a frente Real e Atlético de Madri, no sábado (8), no Santiago Bernabéu.

Já o Espanyol chegou a 23 pontos em 22 partidas, respirando e saindo da zona da degola, atingindo a 17ª colocação.

O próximo compromisso merengue é contra o Leganés, também fora de casa, quarta-feira (5), pelas quartas de final da Copa do Rei. A atual fase da competição é disputada em jogo único. O Espanyol, já eliminado da competição de mata-mata, volta a campo pelo Campeonato Espanhol no domingo (9), fora de casa, contra a Real Sociedad.

Como foi o jogo

O Espanyol começou surpreendendo e saindo para o ataque, mas boa parte da partida, como esperado, teve outro tom: visitantes com a bola, tentando encontrar espaços e furar a defesa mandante. O jogo foi de poucas oportunidades claras.

Aos 20 minutos do primeiro tempo, após desarme de Valverde, Mbappé serviu Vini Júnior e o brasileiro cortou da esquerda para o meio e deixou o seu. O gol, no entanto, foi anulado pela arbitragem por falta do francês no lance. A imagem não deixou dúvidas de que o gol foi ilegal.

O Espanyol, em quase toda a partida, foi superior no que se propôs, que era impedir o Real Madrid de acelerar e aproveitar a velocidade do trio de ataque com Vini, Mbappé e Rodrygo, além da mobilidade e qualidade de Bellingham.

Desconfortável e com pouco espaço para impor seu jogo, o Real Madrid teve muita posse de bola e precisou de paciência. O jogo acabou sendo menos vertical do que estão acostumados os comandados de Ancelotti, que se viram obrigados a rodar de pé em pé, cruzar para a área e tentar finalizações de fora, sem nenhum sucesso.

Por boa parte dos 90 minutos, a equipe merengue se mostrou ansiosa para finalizar as jogadas, errando muito e levando pouco perigo real. O Espanyol, apesar de ter que correr atrás o tempo todo, se mostrou mais confortável em sua proposta.

Após o gol anulado no começo de jogo, a primeira grande chance veio apenas aos 30 minutos da etapa final, com Rodrygo. O 'raio' recebeu pela direita, furou o bloqueio e finalizou bem, mas parou na trave e no goleiro Joan Garcia. Depois disso, a pressão madridista aumentou, mas sem chances concretas.

Aos 40 minutos do segundo tempo, em contra-ataque, o Espanyol se permitiu sonhar e pôde aproveitar os espaços cedidos pelo Real para vencer. De pé em pé, saindo do campo de defesa, a equipe mandante abriu a jogada de um lado a outro, Carlos Romero recebeu cruzamento de El Hilali e venceu Courtois, abrindo o placar.

Com pouco tempo de reação, o Real chegou a sua terceira derrota no Campeonato Espanhol sem criar mais nada nos acréscimos. O Espanyol, merecedor, lutou até o fim e cedeu poucos espaços aos merengues, que não conseguiram furar o bloqueio.

Ficha técnica

Espanyol 1 X 0 Real Madrid

Local: RCDE Stadium, em Cornella (Espanha)

Competição: 22ª rodada de La Liga (Campeonato Espanhol)

Data e hora: 1º de fevereiro de 2025, às 17h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz

Cartões amarelos: Carlos Romero e Kumbulla (Espanyol)

Cartões vermelhos: Não houve

Gols: Carlos Romero, 40' do segundo tempo (1-0)

Espanyol: Joan Garcia; El Hilali, Kumbulla, Cabrera e Romero; Pol Lozano, Alex Král, Urko González (Roca) e Jofre Carreras (Tejero); Roberto Fernández (Véliz) e Javi Puado (Calero). Técnico: Manolo Gonzalez.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez (Brahim Díaz), Tchouaméni, Rüdiger (Asencio) e Fran Garcia; Ceballos (Modric), Valverde e Bellingham; Vinícius Júnior, Mbappé e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.