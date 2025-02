Em meio a pedido de Abel por mais um zagueiro, Palmeiras vê opções no setor diminuírem

O Palmeiras perdeu dois zagueiros nesta janela de transferências: Vitor Reis e Michel. O setor, porém, não está em condições ideias para o técnico Abel Ferreira, que desde 2024, tem pedido a contratação de um defensor canhoto para compor o elenco palmeirense.

Vitor Reis, de 18 anos, foi vendido para o Manchester City, no último mês. O atleta é formado nas categorias de base do Verdão e estreou pelo time profissional em junho de 2024. Apesar do pouco tempo de experiência, terminou o ano como um dos destaques da equipe e entre os titulares de Abel Ferreira.

"As contratações são claras, muito específicas e faltam jogadores. Faltam no mínimo três. O Vitor Reis era um jogador que eu não queria vender. Disse à pessoa que me ligou: 'até vendo, mas só depois do Mundial', e ele disse 'não, vou comprá-lo agora'. Portanto, temos que buscar para essa posição", disse o treinador logo na primeira rodada do Paulistão, após vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa.

Os frames da sexta-feira de trabalho na Academia de Futebol ? ? https://t.co/o144jJ1BNN pic.twitter.com/wDNgBgNZS5 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) January 31, 2025

Enquanto Michel foi emprestado para o Moreirense por 18 meses. O zagueiro vinha sendo relacionado para os jogos do Verdão desde 2024, mas não teve chances de entrar em campo. As únicas oportunidades que teve foi em 2021, quando atuou em cinco jogos.

Nesta temporada, o Palmeiras promoveu o zagueiro Benedetti para a equipe principal, depois da disputa de duas rodadas da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com isso, o Verdão mantém no elenco quatro zagueiros, além dele: Gustavo Gómez, Murilo e Naves.

Durante esta primeira fase do Paulista, Abel dividiu um time em dois grupos e tem intercalado as escalações entre as rodadas. Agora, com mais uma saída na zaga, o treinador passa a ter menos opções no setor. Murilo e Naves formaram a dupla de zaga nos jogos contra Portuguesa, Santos e Red Bull Bragantino, enquanto Gómez e Benedetti, foram os titulares nas partidas contra Noroeste e Novorizontino.

Com menos peças no elenco, o Palmeiras volta a campo neste domingo para enfrentar o Guarani, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).