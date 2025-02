Do Rei para o Príncipe: Neymar assume a camisa 10 do Santos

O Santos não poderia ter ninguém melhor para assumir a camisa 10 a não ser Neymar. O atacante retorna ao seu clube de origem para tirar o número do armário e tentar honrar Pelé.

Em forma de respeito ao grande ídolo do Alvinegro Praiano, morto no final de 2022, a diretoria decidiu aposentar a 10 durante toda a Série B do Campeonato Brasileiro. O uniforme foi trancado em uma cápsula no vestiário da Vila Belmiro.

Com a equipe de volta à elite, veio o questionamento de quem assumiria o número. A resposta foi dada nesta sexta-feira. Neymar foi apresentado à torcida no gramado do Urbano Caldeira com a camisa 10.

A última publicação do dia não poderia ser outra: o Rei e o Príncipe. O legado será honrado! ????? #ThePrinceIsBack pic.twitter.com/1WifYPRupj ? Santos FC (@SantosFC) February 1, 2025

A loja oficial do Peixe começou a vender camisas personalizadas com nome e número de Neymar nesta manhã. Durante todo o dia o movimento foi grande. Diversas pessoas foram adquirir a peça.

Neymar está de volta ao Santos após 12 anos. Ele estava no Al-Hilal, da Arábia Saudita. O jogador de 32 anos tinha vínculo com o time árabe até o dia 30 de junho de 2025. Contudo, o astro brasileiro não vinha agradando, especialmente por conta das lesões.

Em meio a este cenário, o atacante foi seduzido pelo Santos a voltar para casa. Com uma boa relação com o pai de Neymar, o presidente Marcelo Teixeira apresentou um projeto esportivo ao jogador, além de um vídeo, feito com inteligência artificial, de Pelé convocando o craque a retornar.

Neymar defendeu o Santos de 2009 até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, marcando na final, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista.

De volta após 12 anos, Neymar disputará o Paulistão, Brasileirão e Copa do Brasil.