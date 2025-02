Corinthians domina e vence o Noroeste com show de Talles Magno e Coronado

Corinthians venceu o Noroeste por 2 a 1 neste sábado (1º), pela 6ª rodada do Paulistão, na Neo Química Arena.

Igor Coronado abriu o placar de rebote na 1ª etapa, enquanto Talles Magno ampliou o placar no 2º tempo. Pedro Filipe diminuiu para os visitantes no finzinho do jogo.

O Timão foi dominante e praticamente não foi ameaçado pelo Norusca durante os 90 minutos. O adversário só balançou a rede em uma bobeira da defesa alvinegra.

O resultado confirma a permanência de um tabu de 49 anos do Noroeste contra o Corinthians. O time de Bauru não vence a equipe paulista desde 1976.

Retomando a liderança, agora a equipe alvinegra tem 15 pontos no Grupo A. Já o Norusca permanece na 3ª colocação do Grupo C, fora da zona de classificação, com 6.

O Corinthians volta a campo em menos de 50 horas pelo Paulistão. Na próxima segunda-feira (3), o Timão visitará o Novorizontino, pela 11ª rodada. O jogo foi adiantado por conta da pré-Libertadores. Já o Noroeste só terá compromisso na quarta-feira, diante da Ponte Preta, em Bauru.

Timão dominante em dois tempos

O Corinthians teve muito espaço para rodar a bola da forma que quis no primeiro tempo. A equipe alvinegra aproveitou os erros de passes e o claro nervosismo do Noroeste para pressionar muito, desde o início da partida. Foi um festival de passes e boa movimentação do Timão no ataque, mas a bola demorou a entrar pela boa atuação do goleiro Felipe Alves, que fez duas defesaças em finalizações de Memphis Depay. Foi só aos 34 minutos que Igor Coronado conseguiu furar a muralha, em rebote, para abrir o placar.

A chuva pesou o campo na segunda etapa, o Timão teve uma queda de ritmo, mas conseguiu ampliar o marcador. Foram duas boas oportunidades para os donos da casa, mas a melhor chance foi numa jogada espetacular no ataque, que terminou com linda finalização de Talles Magno. Pedro Filipe diminuiu na única finalização de real perigo do Norusca no segundo tempo.

Lances importantes

Jogadores comemoram gol de Igor Coronado durante a partida entre Corinthians e Noroeste, válida pela 6ª rodada do Paulistão Imagem: RODILEI MORAIS/ESTADÃO CONTEÚDO

Felipe Alves salva! Em boa recuperação de Carrillo, o peruano encontra Talles Magno livre dentro da área, pelo lado esquerdo. O atacante acompanhou a movimentação de Memphis em suas costas e deu belo passe de calcanhar. Na sequência, o holandês dominou e ajeitou para a batida, mas Felipe Alves fez uma defesaça.

Era para ser um gol de placa... Dudu tentou um recuo para o goleiro completamente imprudente e acertou um "passe" para Memphis, que estava sozinho na entrada da pequena área. O camisa 10 dominou de costas para o goleiro, ajeitou e virou uma bicicleta à queima-roupa. No reflexo, Felipe Alves saltou e espalmou para fora.

Coronado fura a muralha e faz 1x0! Memphis recebeu cobrança curta de escanteio, pela direita, e encheu o pé. O goleiro alvirrubro mais uma vez defendeu, mas não regiu ao rebote de Igor Coronado. O meia surpreendeu a defesa, batendo de primeira na bola.

Coronado encapetado! Poucos minutos depois de abrir o placar, o meio-campista fez fila pela ponta esquerda e quase marcou um golaço, mas a finalização foi fraca e ficou nas mãos de Felipe Alves novamente.

Gol impedido! Memphis encontrou André Carrillo nas costas da zaga, pela direita. Na corrida, o volante conseguiu alcançar a bola e cruzou para Romero finalizar de primeira. O bandeirinha rapidamente apontou impedimento do peruano no lance.

Mais um do artilheiro do Timão em 2025. Charles evita a saída da bola pela esquerda, triangula com Bidu e recebeu passe primoroso de Coronado. O volante ajeitou para Talles, que dominou na pequena área de costas para a marcação, girou e bateu cruzado, mandando na toca da coruja.

Filemon expulso. Yuri foi lançado entre os zagueiros, chegou na frente antecipando o lance e foi derrubado. O marcador já tinha amarelo, mas recebeu o vermelho direto por ser o último homem em chance clara de gol.

Talles Magno comemora após marcar para o Corinthians contra o Noroeste pelo Campeonato Paulista 2025 Imagem: Vinicius Nunes/Agência F8/Folhapress

Norusca diminui para 2x1. Cicinho encontrou lindo passe pela direita, para achar o Pedro Filipe nas costas da defesa alvinegra. Ele dominou, antecipou Hugo e pegou o goleiro no meio do caminho para marcar.

Mão de Charles! Yuri superou a marcação no corpo, pela ponta direita, foi até a linha de fundo e tocou para Charles na entrada da pequena área. O volante bateu todo torto, a bola bateu de volta em seu próprio braço, mas entrou na rede. O juiz levantou o braço imediatamente para anular o gol.

Ficha técnica

Corinthians 2 x 1 Noroeste

Campeonato Paulista 2025 - 6ª rodada

Data: 01/02/2025 (sábado)

Local: Neo Química Arena, São Paulo

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Daniel Luis Marques e Denis Matheus Ferreira

VAR: Adriano de Assis Miranda

Amarelos: Cacá (; Renan Araújo, Rodolfo Filemon (NOR)

Vermelho: Rodolfo Filemon (NOR)

Público: 42.857 pagantes

Renda: R$ 2.6000.989,00

Gol: Igor Coronado (34'/1ºT), Talles Magno (29'/2ºT) e Pedro Filipe (45'/2ºT)

Corinthians: Hugo Souza; Léo Mana, André Ramalho, Cacá e Bidu (Palacios); Raniele, Carrillo (Charles) e Coronado (Luiz Eduardo); Romero (Yuri Alberto), Talles (Héctor Hernández) e Memphis.

Noroeste: Felipe Alves; Rodolfo, Carlinhos, Maycon e Renan (Cicinho); Maykon Jesus, Dudu, Léo Costa (Pedro Felipe) e Denner (Jonatas); Thiago Lopes (Matheus Blade/Jenison) e Carlão.