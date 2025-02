Corinthians busca retomar liderança contra o Noroeste; confira escalação

O Corinthians está escalado para o jogo contra o Noroeste, válido pela 6ª rodada do Campeonato Paulista e que ocorre a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O jogo terá transmissão do UOL Play.

O time comandado por Ramón Díaz vem ao gramado com: Hugo Souza; Léo Mana, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo e Coronado; Romero (C), Talles Magno e Memphis.

O Timão briga pela liderança do Grupo A do Paulistão com o Mirassol, atual detentor da melhor campanha do estadual. As duas equipes têm 12 pontos em cinco jogos.

O UOL transmite 91 jogos do Campeonato Paulista 2025! Para assinar o pacote UOL Play Futebol por 3x de R$ 29,90, clique aqui.

Os desfalques do Timão são Rodrigo Garro, em fase de transição, Matheusinho, que sentiu incômodo no músculo posterior da coxa esquerda, e Gustavo Henrique, com lesão no tendão patelar do músculo adutor da perna direita.

O Noroeste, rival do Timão na partida deste sábado, busca voltar à zona de classificação do Grupo C, que também conta com Palmeiras, Mirassol e Água Santa. A equipe de Bauru também está escalada:

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play.