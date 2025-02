Corinthians inicia maratona de jogos no Paulistão diante do Noroeste

O Corinthians recebe o Noroeste neste sábado, às 18h30, na Neo Química Arena, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Nas próximas semanas, o time do Parque São Jorge irá colocar à prova a boa fase. Isso porque a partida contra o time de Bauru será a primeira de uma maratona de seis compromissos pelo Estadual antes da estreia na pré-Libertadores, dia 19, na Venezuela.

A equipe corintiana está em segundo lugar do Grupo A, com os mesmos 12 pontos do líder Mirassol, que está na ponta da chave por causa do saldo de gols (8 a 2). A boa pontuação dá certa tranquilidade aos comandados do técnico Ramón Díaz, que na segunda-feira, apenas dois dias depois do jogo com o Noroeste, voltam a entrar em campo para duelar com a boa equipe do Novorizontino, fora de casa.

Os corintianos ainda terão dois clássicos na maratona de jogos. Na quinta-feira, 6, vão ao Allianz Parque medir forças com o rival Palmeiras. Três dias depois, o Corinthians recebe o São Bernardo, que lidera o Grupo D, antes de ter pela frente o Santos, provavelmente já com Neymar em campo, em 12 de fevereiro, em Itaquera.

Apesar da sequência complicada, a tendência é que o Corinthians vá a campo neste sábado com o time considerado titular. Nomes importantes, como Memphis Depay, André Carrillo e André Ramalho não participaram da vitória contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, quando o campo encharcado pela chuva que caiu em Campinas atrapalhou o espetáculo.

O volante Maycon e o meio-campista Rodrigo Garro permanecem fora. O primeiro já está recuperado de lesão, mas ainda precisa aprimorar as partes física e técnica antes de estar à disposição de Ramón Díaz. Já o argentino, com uma tendinopatia patelar no joelho direito, está melhor e tem chances de ser relacionado para o jogo seguinte, contra o Novorizontino.

Gustavo Henrique, com problema muscular, também é ausência, assim como os suspensos Alex Santana e José Martínez. Breno Bidon está com a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20 e é outro desfalque.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo, Charles e Igor Coronado; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

NOROESTE - Felipe Alves; Rodolfo Filemon, Carlinhos e Maycon; Cicinho, Dudu Miraíma, Denner, Thiago Lopes e Maykon Jesus; Pedro Felipe (Luiz Thiago) e Carlão. Técnico: Paulo Comelli.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi.

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).