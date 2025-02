Com Yuri no banco e Memphis titular, Corinthians está pronto para enfrentar o Noroeste; veja a escalação

O Corinthians está definido para enfrentar o Noroeste, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena. Para o duelo, o técnico Ramón Díaz optou por iniciar com Yuri Alberto no banco de reservas, enquanto Memphis Depay jogará desde o início.

O Timão voltará a contar com seus principais jogadores depois de ter um time alternativo no triunfo diante da Ponte Preta, em Campinas. A comissão técnica voltou a utilizar esquema com três atacantes, com Talles Magno e Romero fazendo companhia a Memphis.

Assim, o Corinthians está escalado com: Hugo Souza; Léo Mana, Cacá, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo e Igor Coronado; Talles Magno, Memphis Depay e Romero.

No banco de reservas do Corinthians, a grande novidade é o atacante Gui Negão, jovem da base relacionado pela primeira vez no profissional em 2025.

Para o compromisso desta sábado, o Corinthians segue sem contar com o meia Rodrigo Garro (tendinopatia patelar no joelho direito), o zagueiro Gustavo Henrique (lesão no tendão do músculo adutor da perna direita), o volante Maycon (processo de transição após romper o ligamento do joelho) e o lateral direito Matheuzinho (incômodo no músculo posterior da coxa esquerda). O jovem meio-campista Breno Bidon, por sua vez, está com a Seleção Brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano.

Os volantes José Martínez e Alex Santana estão suspensos e, portanto, não foram relacionados pelo técnico Ramón Díaz.

A bola vai rolar às 18h30 (de Brasília) em Itaquera.