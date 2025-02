Com um a mais, Juventude vence clássico fora de casa contra o Caxias pelo Gaúcho

O Juventude venceu o Caxias por 2 a 0, neste sábado, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. Abner e Erick Farias marcaram os gols do time visitante, que teve um jogador a mais durante boa parte do clássico.

A equipe jaconera lidera o Grupo C do Estadual, com nove pontos, três vitórias e uma derrota. O Caxias, por sua vez, perdeu a chance de assumir a ponta do Grupo B e segue na vice-liderança, com seis unidades, uma a menos que o líder Internacional.

Ambos os times voltam a campo pelo Gaúcho na quarta-feira. O Juventude recebe o Grêmio, enquanto o Caxias visita o Avenida.

O Juventude abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta na segunda trave, Wilker cabeceou para boa defesa do goleiro Victor Golas. Abner aproveitou o rebote e mandou para o fundo do gol.

Logo depois, a situação se complicou ainda mais para o Caxias. Aos 40 minutos, após revisão no VAR, o árbitro mostrou cartão vermelho para Vinícius Guedes, que acertou Mandaca.

O Juventude se aproveitou da vantagem numérica, e aos 13 do segundo tempo, deu números finais ao clássico. O Caxias errou a saída de bola, e o time visitante retomou a posse. Jadson acionou Erick Farias na frente, que bateu de fora da área para marcar o segundo gol do jogo.

Veja os demais resultados do Gaúcho deste sábado

Grêmio 5×0 São Luiz

Ypiranga 2×1 Monsoon