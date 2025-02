Com show de Guilherme, Santos vira sobre o São Paulo e encerra sequência de derrotas no Paulistão

O Santos, enfim, acabou com a sequência derrotas no Campeonato Paulista neste sábado. Recebendo o São Paulo na Vila Viva Sorte, pela sexta rodada da competição, o time comandado por Pedro Caixinha, expulso logo aos seis minutos, saiu atrás no placar, mas foi resiliente para sair de campo com o importantíssimo triunfo por 3 a 1. Guilherme (2) e Gabriel Bontempo balançaram as redes para os donos da casa. Lucas marcou o gol tricolor.

Com o resultado, o Santos subiu para a vice-liderança do Grupo B, com os mesmos sete pontos do líder Guarani, que entra em campo neste domingo. Já o São Paulo continua na primeira colocação do Grupo C apesar do revés, com dez tentos, um a mais que o Novorizontino.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, contra o Mirassol. Já o Santos encara o Botafogo-SP, no mesmo dia, às 21h35 (de Brasília), na Vila Viva Sorte, partida que deverá ser marcada pela reestreia de Neymar pelo Peixe.

O jogo

O técnico do Santos, Pedro Caixinha, precisou de apenas seis minutos para ser expulso. Após uma falta clara em cima de Calleri, o comandante do Peixe não concordou com a arbitragem e, após receber cartão amarelo, continuou reclamando acintosamente, o que resultou no cartão vermelho.

Dois minutos depois da saída de Caixinha do gramado, o São Paulo quase abriu o placar. Oscar acionou Luciano, que tabelou com Calleri e ficou cara a ara com o goleiro do Santos, mas bateu muito mal na bola, desperdiçando uma grandíssima oportunidade.

São Paulo abre o placar

Mas, aos 34, o Tricolor foi mais feliz. Calleri recebeu o lateral, passou pela marcação na linha de fundo e deu passe açucarado para Lucas, que recebeu de costas para o gol e bateu girando, sem chances para o goleiro do Santos.

Peixe empata

Antes do intervalo, entretanto, o Peixe tratou de correr atrás do prejuízo. Aos 42 minutos, Guilherme completou a cobrança de lateral com um cabeceio venenoso, exigindo grande defesa de Rafael. No rebote, Gabriel Bontempo bateu cruzado e o próprio Guilherme apareceu para completar para o fundo das redes, empatando o jogo para o Santos.

Santos vira o jogo

No segundo tempo o São Paulo até tentou retomar a frente no placar nos primeiros minutos com Luciano, que recebeu na entrada da área e arriscou, mandando próximo ao ângulo da meta defendida por Gabriel Brazão.

Mas, logo aos sete, o Santos, enfim, virou o jogo. Gabriel Bontempo foi acionado por Soteldo e chutou no cantinho, rasteiro, sem chances para o goleiro Rafael, levando a Vila Belmiro à loucura.

Guilherme fecha os trabalhos na Vila

Apesar a virada, o Santos não se acomodou com o placar parcial e tratou de marcar o terceiro gol para ficar muito mais confortável na partida e garantir a importantíssima vitória diante de seus torcedores. Guilherme recebeu grande bola de Diego Pituca e, cara a cara com Rafael, não desperdiçou, estufando as redes e assegurando os três preciosos pontos para o Peixe.

FICHA TÉCNICA



SANTOS 3 X 1 SÃO PAULO

Local: Vila Viva Sorte, em Santos (SP)



Data: 1 de fevereiro de 2025, sábado



Horário: 20h30 (de Brasília)



Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira



Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Raphael de Albuquerque Lima



VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral

Público: 14.268 torcedores.



Renda: R$ 647.143,02

Gols: Lucas, aos 34 do 1ºT (São Paulo); Guilherme, aos 42 do 1ºT e aos 27 do 2ºT, Gabriel Bontempo, aos 7 do 2ºT (Santos)



Cartões amarelos: Rincón, Tiquinho Soares, Zé Ivaldo, Leo Godoy (Santos); Sabino, Ferreira, André Silva (São Paulo)

SANTOS: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Vinicius Lira (Kevyson); Tomás Rincón, Diego Pituca e Gabriel Bontempo (Miguelito); Soteldo (João Schmidt), Tiquinho Soares e Guilherme (Lucas Meirelles).



Técnico: Pedro Caixinha.

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius (Ferraresi), Arboleda, Sabino e Enzo Díaz (Ryan Francisco); Pablo Maia (Ferreira), Alisson, Oscar e Lucas; Luciano (Erick) e Calleri (André Silva).



Técnico: Luis Zubeldía.