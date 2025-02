Com gols de Coronado e Talles, Corinthians vence Noroeste e mantém bom momento no Paulista

O Corinthians venceu o Noroeste por 2 a 1 na tarde deste sábado, na Neo Química Arena, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. O Timão não teve dificuldade para construir a vantagem com gols de Igor Coronado e Talles Magno. Assim, o Timão chegou a sua quinta vitória em seis confrontos pelo Estadual.

O Corinthians manteve o controle total da partida ao longo dos 90 minutos e criou as melhores chances. No primeiro tempo, Igor Coronado foi às redes, enquanto Talles Magno ampliou na segunda etapa. Pedro Felipe descontou para os visitantes nos minutos finais.

Com a vitória, o Corinthians pulou momentaneamente para a liderança do grupo A, com 15 pontos, três a mais em relação ao Mirassol, que ainda joga na rodada. O Noroeste, por sua vez, segue na terceira colocação da chave C, com seis unidades.

O jogo seguinte do Corinthians será contra o Grêmio Novorizontino, na próxima segunda-feira, às 21h30 (de Brasília), em Novo Horizonte. O duelo, válido pela 11ª rodada do Paulista, foi adiantado por conta do compromisso do Timão na Copa Libertadores.

Já o Noroeste recebe a Ponte Preta na próxima quarta-feira às 19h30 (de Brasília).

O jogo

O primeiro tempo foi de controle completo do Corinthians. Logo aos 10 minutos, a equipe recuperou a bola no campo de ataque e, após passe de Talles Magno, Memphis finalizou para grande defesa de Felipe Alves. Aos 24, o atacante holandês parou novamente no goleiro adversário, dessa vez em arremate de bicicleta.

O Corinthians chegou ao seu gol aos 35 minutos, com Igor Coronado. André Carrillo cobrou escanteio curto para Memphis, que chutou para nova intervenção de Felipe Alves. Na sobra, Coronado chutou sem dificuldades para o fundo das redes.

Aos 41, o meia corintiano quase foi marcou novamente após jogada individual pela esquerda, mas finalizou com pouca força para as mãos de Felipe Alves.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Corinthians seguiu em cima do Noroeste e, aos 10 minutos, chegou a ir às redes com Romero, em passe de Carrillo, mas a arbitragem assinalou impedimento na jogada. Aos 18, Talles Magno escapou pela esquerda e bateu travado para defesa de Felipe Alves.

Aos 30 minutos, o Corinthians ampliou com Talles Magno. Charles recebeu passe em profundidade de Coronado e serviu o atacante, que finalizou no ângulo da meta de Felipe Alves. Aos 35, o Noroeste assustou com finalização de Carlão para defesa de Hugo Souza, sua primeira na partida.

Aos 40, o Noroeste ficou com um jogador a menos por conta de uma falta de Rodolfo em Yuri Alberto, matando uma jogada de chance clara de gol. Na batida, Coronado finalizou com perigo, para fora.

No minuto 45, o Noroeste descontou com Pedro Felipe, que foi lançado em profundidade, driblou Hugo Souza, e finalizou para o fundo do gol.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 2 X 1 NOROESTE

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 01 de fevereiro de 2025 (sábado)



Horário: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: João Vitor Gobi



Assistentes: Daniel Luis Marques e Denis Matheus Afonso Ferreira



VAR: Adriano de Assis Miranda



Público total: 43.150 pessoas



Renda: R$ 2.600.989,00



Cartões amarelos: Renan Ribeiro, Rodolfo e Cicinho (Noroeste); Cacá e André Ramalho (Corinthians)



Cartões vermelhos: nenhum

Gols: Igor Coronado, aos 35 do 1ºT, e Talles Magno, aos 30 do 2ºT (Corinthians); Pedro Felipe, aos 45 do 2ºT (Noroeste)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Léo Mana, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu (Palacios); Raniele, André Carrillo (Charles) e Igor Coronado (Luiz Eduardo); Memphis Depay, Romero (Yuri Alberto) e Talles Magno (Héctor Hernández).



Técnico: Ramón Díaz

NOROESTE: Felipe Alves; Carlinhos, Rodolfo e Maycon; Renan Ribeiro (Cicinho), Dudu, Denner (Jonatas) e Maykon; Thiago Lopes (Matheus/Jenison), Léo Costa (Pedro Felipe) e Carlão.



Técnico: Paulo Comelli