Com fim polêmico, Wild também é derrotado, e França abre 2 a 0 na Davis

Thiago Wild lutou e até fez um segundo set equilibrado, mas também saiu de quadra derrotado neste sábado, em Orleans, no confronto entre França e Brasil, válido pelos Qualifiers da Copa Davis de 2025. Depois de uma quebra de saque polêmica na reta final do segundo set, o número 2 do time da casa, Arthur Fils (#19 do mundo) fechou a conta em 6/1 e 6/4 e deu o segundo ponto do dia ao time francês.

O momento polêmico do jogo veio no nono game, quando Thiago Wild sacava em 4/4 e precisava salvar um break point. Depois de uma curtinha do brasileiro, Fils e Wild foram à rede, e o francês rebateu uma bola para fora. Contudo, o árbitro de cadeira disse que a bola tocou na raquete de Thiago antes de sair. Assim, deu o ponto e a quebra de saque para o time da casa.

Alguns minutos depois, quando Fils fechou a partida, Thiago Wild foi cumprimentá-lo, e houve um desentendimento entre eles.

Antes, na primeira partida deste sábado, João Fonseca (#99) foi derrotado por Ugo Humbert (#15), número 1 da França, por 7/5 e 6/3. O Brasil agora precisa vencer todos os três jogos de domingo para sair com a vitória e avançar na competição.

Como aconteceu

O primeiro set foi rápido e, em menos de meia hora, Fils fez 6/1. Wild, pouco à vontade no jogo, teve seu saque quebrado no quarto e no sexto games, enquanto o francês até precisou salvar um break point no quinto game, mas não titubeou quando sacou para fechar o primeiro set.

A segunda parcial foi mais equilibrada. Wild errava menos e conseguia agredir mais o francês com mais frequência. Ainda assim, o brasileiro não tinha sucesso nos games de saque de Fils. Na reta final, foi o francês quem pressionou mais. No nono game, com o set em 4/4. Wild se viu diante de três break points. Salvou o primeiro com um ace, viu Fils errar uma direita no segundo e forçou um erro de esquerda do rival no terceiro.

No entanto, Wild errou uma esquerda e cedeu um quarto break point. No ponto seguinte, em uma disputa junto à rede, Fils bateu uma bola que foi para fora, mas o árbitro de cadeira disse que a bola tocou na raquete de Wild antes de sair e deu o ponto para a França. O placar ficou em 5/4 para Fils, que depois sacou para o jogo e definiu a partida.

E agora?

França x Brasil continua neste domingo, a partir das 10h (de Brasília), com o jogo de duplas. O time da casa está escalado com Benjamin Bonzi e Pierre-Hugues Herbert, e o Brasil tem Rafael Matos e Marcelo Melo.

A série é melhor de cinco partidas, e a dupla brasileira precisa vencer para manter o time vivo no confronto. Na sequência, se for necessário, serão realizadas as outras duas partidas de simples: Humbert x Wild e Fils x Fonseca. Os capitães, contudo, ainda podem mudar as escalações para os jogos de domingo.

O que está em jogo

França x Brasil vale pela primeira rodada da fase de Qualifiers, que tem 26 países. Os 13 vencedores avançarão à segunda rodada de Qualifiers, que será realizada no segundo fim de semana de setembro. O vencedor do confronto em Orleans jogará contra a Croácia, que eliminou a Eslováquia por 3 a 0 neste fim de semana, jogando em casa, em quadra dura indoor.

Os sete vencedores da segunda fase dos Qualifiers e mais um país convidado jogarão a fase final da Copa Davis, marcada para 18 a 23 de novembro, em Bolonha, na Itália.

.