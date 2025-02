Com Felipe Anderson, Palmeiras encerra preparação para enfrentar o Guarani; veja provável escalação

O Palmeiras encerrou neste sábado, na Academia de Futebol, a preparação para o duelo contra o Guarani pelo Campeonato Paulista. A novidade do dia foi a presença do atacante Felipe Anderson, que participou de parte das atividades.

Desfalque contra no empate sem gols com o RB Bragantino, o jogador de 31 anos ainda é dúvida para a partida. O atacante sentiu dores no púbis e, por isso, desfalcou o Verdão na última terça-feira.

Bruno Rodrigues e Paulinho cumpriram cronograma na parte interna com o Núcleo de Saúde e Performance do clube. Este último foi inscrito pelo Palmeiras no Campeonato Paulista, mas segue se recuperando de cirurgia na canela direita e ainda é desfalque.

O técnico Abel Ferreira, entretanto, pode contar com o volante Emiliano Martínez, último reforço anunciado pelo Alviverde. Assim como Paulinho, o uruguaio foi inscrito no Estadual e pode pintar como novidade, pelo menos no banco de reservas.

Todos os detalhes de hoje: confira na TV Palmeiras Sportingbet como foi mais um dia da nossa preparação pra 6ª rodada do @Paulistao! ? ? https://t.co/LugfNVdxFf pic.twitter.com/o5tZ33fiD0 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 1, 2025

O treinador português deve seguir a estratégia dos últimos jogos e rodar a equipe de acordo com a divisão dos dois grupos feita no início da competição. Assim, um provável Palmeiras tem: Marcelo Lomba; Mayke (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Benedetti e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Fabinho (Allan) e Raphael Veiga; Facundo Torres, Rômulo e Flaco López.

A equipe palmeirense está há dois jogos sem vencer no Estadual. Além do empate com o RB Bragantino, no Allianz Parque, o Verdão perdeu do Novorizontino, de virada, por 2 a 1, na Arena Barueri.

Ao todo, o Palmeiras tem duas vitórias, dois empates e uma derrota. Com isso, a equipe fica na vice-liderança do Grupo D, com oito pontos, quatro a menos que o líder São Bernardo. O duelo contra o Bugre é o último antes do clássico contra o Corinthians.

Palmeiras e Guarani se enfrentam neste domingo, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela sexta rodada do Paulista. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).