Com dois gols de Mohamed Salah, Liverpool bate o Bournemouth pela Premier League

Na tarde deste sábado, o Liverpool venceu o Bournemouth por 2 a 0, no Vitality Stadium, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês. Os Reds contaram com mais uma grande atuação do egípcio Mohamed Salah, que decidiu o duelo com dois gols.

Com a vitória o Liverpool segue confortável na liderança da Premier League com 56 pontos em 23 jogos. Já o Bournemouth é o sétimo colocado com 40 pontos em 24 partidas.

O Liverpool voltará a campo na próxima quinta-feira (06), quando receberá o Tottenham, às 17h (de Brasília), pela Copa da Liga Inglesa. Por sua vez, o Bournemouth jogará no próximo sábado (08), contra o Everton, às 12h, pela Copa da Inglaterra.

O jogo

Mohamed Salah abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo. De pênalti, o egípcio deslocou o goleiro Kepa e fez o primeiro do duelo.

No segundo tempo, aos 25, o Bournemouth teve a chance mais clara do jogo, mas desperdiçou. Tavernier acertou a trave de Alisson e no rebote, Kluivert errou sem goleiro.

A bola puniu os mandantes e, três minutos depois, Curtis Jones achou Mohamed Salah na entrada da área. O atacante finalizou com muita categoria e acertou o ângulo de Kepa, que não evitou o golaço do Liverpool e o segundo do egípcio no duelo.

Veja outros resultados do Campeonato Inglês neste sábado:

Nottingham Forest 7 x 0 Brighton



Everton 4 x 0 Leicester



Ipswich 1 x 2 Southampton



Newcastle 1 x 2 Fulham