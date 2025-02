Com direito a hat-trick de Dembélé, PSG vence o Brest pela Ligue 1

Atuando fora de casa, o Paris Saint-Germain venceu o Brest por 5 a 2 neste sábado, no Stade Francis-Le Ble, pelo Campeonato Francês. Os atacantes Ousmane Dembélé (três vezes) e Gonçalo Ramos (duas vezes) fizeram para os visitantes, enquanto Romain del Castillo e Ajorque marcaram para os mandantes.

Com a vitória, o PSG chegou aos 50 pontos em 20 jogos, ocupando a liderança da competição. O Brest é oitavo colado, com 28 pontos em 20 partidas.

O próximo duelo do PSG é pela Copa da França. Nesta terça, os comandados de Luis Enrique enfrentarão o Le Mans, fora de casa, às 17h10 (de Brasília). Pela Ligue 1, os parisienses atuarão apenas na próxima sexta (07), quando receberão o Mônaco, às 17h05.

Por sua vez, o Brest enfrentará o Troyes nesta terça, às 15h, também pela Copa da França. No Campeonato Francês, a equipe volta a jogar na sexta (07), contra o Nantes, fora de casa, às 15h.

Os gols do jogo

Aos 29 do primeiro tempo, Barcola recebeu em profundidade e deixou Ousmane Dembélé sem goleiro para abrir o placar para o Paris Saint-Germain.

Porém, logo aos quatro minutos da etapa final, Romain Del Castillo aproveitou rebote e empatou o marcador.

Aos 11 da segunda etapa, Dembélé aproveitou rebote após confusão da defesa e recolocou o PSG na frente do placar. Cinco minutos depois, Dembélé marcou mais um, seu terceiro no jogo. Lee Kang In deu belo passe para o francês, que finalizou na saída do goleiro e fez.

Aos 26, Ajorque limpou a marcação e chutou forte no canto esquerdo de Donnarumma para diminuir o placar. Porém, aos 44, Gonçalo Ramos fez para o PSG e deu números finais ao jogo. Aos 52, o mesmo Gonçalo Ramos marcou novamente e deu números finais à partida.