Inglês: Salah vira 6º maior artilheiro, Liverpool vence e dispara na ponta

O Liverpool venceu o Bournemouth fora de casa por 2 a 0, pela 24ª rodada da Premier League.

Salah fez os dois gols da vitória dos Reds. O egípcio é o artilheiro do Campeonato Inglês, com 21 gols, três a mais que Haaland, do Manchester City.

Com os tentos de hoje, Salah chega a 178 gols marcados na Premier League, ultrapassando Frank Lampard e se tornando o sexto maior artilheiro da competição.

O Bournemouth vinha com uma sequência invicta de 12 jogos, com oito vitórias e quatro empates no período. A última derrota do time do sudoeste inglês havia sido para o Brighton, na 12ª rodada.

O Liverpool é o líder da Premier League, com 53 pontos. Os Reds têm apenas uma derrota na competição - contra o Nottingham Forest por 1 a 0, na 4ª rodada. O Bournemouth é o 7º colocado com 40 pontos.

O próximo compromisso do Liverpool é contra o Tottenham, em casa, quinta-feira (6), no jogo de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa. Os Reds venceram por 1 a 0 na ida. Já o Bournemouth enfrenta o Everton fora de casa pela 4ª fase da Copa da Inglaterra, no dia 8.

Como foi o jogo

O Bournemouth começou bem a partida, pressionando o líder da Premier League. O jogo estava bem aberto, com ambos os goleiros fazendo boas defesas. Mas aos 29 minutos do 1º tempo, Salah abriu o placar para o Liverpool, convertendo pênalti sofrido por Gakpo. A partir daí, o Bournemouth parece ter sentido o baque e o Liverpool controlou a partida até o intervalo.

No 2º tempo, a partida continuou dinâmica, mas um pouco mais pegada na marcação. O árbitro teve que distribuir quatro cartões amarelos em menos de 10 minutos jogados no 2º tempo, dois para cada lado. Em um contra-ataque, o Liverpool ampliou a vantagem aos 29 minutos do 2º tempo, novamente com Salah. O egípcio foi substituído na reta final da partida para receber os aplausos da torcida.

Gols e destaques

Lance relâmpago. Com apenas 15 segundos de bola rolando, o Bournemouth quase abriu o placar no Vitality Stadium. Semenyo desarmou Alexander-Arnold e avançou pela esquerda, cortou para dentro e bateu para a defesa do brasileiro Alisson.

Gakpo x Kepa. Aos 16 minutos do 1º tempo, Gakpo carregou a bola em velocidade pela esquerda e finalizou de fora da área. Kepa caiu no canto direito para fazer a defesa. Aos 22, novo duelo entre o meia holandês do Liverpool e o goleiro espanhol do Bournemouth: Gakpo faz bela jogada pelo meio e bate cruzado, e Kepa espalma para manter o 0 a 0 no placar.

0 x 1: O Liverpool abriu o placar aos 29 minutos do 1º tempo com gol de pênalti. Gakpo foi lançado por Robertson, sofreu leve toque de Cook e desabou na área. O árbitro Darren England não pensou duas vezes e apontou a marca da cal. O VAR revisou o lance e confirmou a penalidade máxima. Na cobrança, Salah bateu forte e rasteiro no canto esquerdo de Kepa.

Não valeu! Aos 36 minutos do 1º tempo, Kerkez recebeu de Semenyo e lançou na área para Brooks bater no canto de Alisson e empatar o duelo. No entanto, o VAR revisou o lance e anulou o gol por impedimento no início da jogada.

0 x 2: Salah fez o 2 a 0 do Liverpool aos 29 minutos do 2º tempo. Em contra-ataque, Curtis Jones recebeu de Luis Díaz e abriu na direita para Salah. O artilheiro chapou de canhota na bochecha da rede de Kepa, que ficou "paradão" no lance.

Ficha técnica

Bournemouth 0 x 2 Liverpool

Campeonato: Premier League (24ª rodada)

Data: 1/02/2025

Local: Vitality Stadium, Bournemouth (Inglaterra)

Hora:12h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Darren England

Cartões amarelos: Christie e Huijsen (BOU), Gravenberch, MacAllister e Van Dijk (LIV)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Salah (LIV), 29' do 1º tempo (0-1), Salah (LIV), 29' do 2º tempo (0-2)



Bournemouth: Kepa; Cook, Zabarnyi, Hujisen, Kerkez; Christie (Jebbison), Adams; Brooks (Tavernier), Justin Kluivert, Semenyo, Ouattara. Técnico: Andoni Iraola.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold (Bradley), Van Dijk, Konaté, Robertson; MacAllister (Curtis Jones), Gravenberch; Gakpo (Darwin Núñez), Szoboszlai, Salah (Endo), Luís Diaz. Técnico: Arne Slot.