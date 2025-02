Bournemouth x Liverpool: horário e onde assistir ao jogo do Inglês

Bournemouth e Liverpool se enfrentam neste sábado (1º), às 12h (de Brasília), em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Inglês.

A partida será transmitida pela ESPN e pelo streaming Disney+. O Placar UOL acompanha os principais lances do confronto em tempo real.

O Liverpool é líder da Premier League, com 53 pontos conquistados. Seis pontos a frente do Arsenal, os Reds vem de duas vitórias seguidas e buscam manter bom rendimento para não deixar o rival alcançá-los. O clube faz campanha incrível, com 16 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota no torneio.

O Bournemouth é uma das surpresas do torneio: com 40 pontos, a equipe comandada pelo ex-jogador Andoni Iraola está na sétima posição e possui chances reais de chegar ao G4 do Campeonato Inglês nesta rodada. O clube do Vitality Stadium vai enfrentar o Liverpool após golear o Nottingham Forest, terceiro colocado, por 5 a 0.

Bournemouth x Liverpool - 24ª rodada do Campeonato Inglês

Data e hora: 1º de fevereiro de 2025, às 12h (de Brasília)

Local: Vitality Stadium - Bournemouth, Reino Unido

Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)