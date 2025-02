Bayern de Munique vence em casa e se mantém confortável na liderança do Alemão

Com muita tranquilidade, o Bayern de Munique venceu o Holstein Kiel por 4 a 3 neste sábado, na Allianz Arena, pela 20ª rodada do Campeonato Alemão. Os gols dos bávaros foram marcados por Musiala, Harry Kane (duas vezes) e Sergy Gnabry, enquanto Finn Porath e Skrzybski (duas vezes) descontaram para os visitantes.

A vitória manteve o Bayern confortável na primeira colocação da Bundesliga, com 51 pontos em 20 jogos. A equipe de Kane e companhia abriram provisoriamente nove pontos de vantagem sobre o Leverkusen, que ainda joga nesta rodada. O Holstein Kiel é o 17º colocado com 12 pontos em 20 partidas.

O Bayern volta a campo pela competição na próxima sexta-feira (07), quando enfrentará o Werder Bremen em casa, às 16h30 (de Brasília). Por sua vez, o Holstein Kiel jogará dois dias depois contra o Bochum, em seus domínios, às 11h30, também pela Bundesliga.

Primeiro Tempo

O Bayern de Munique abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo. Após jogada individual de Michael Olise, Jamal Musiala recebeu na entrada da pequena área e concluiu com firmeza no canto direito do goleiro do Holstein Kiel.

Aos 33, Pavlovic acertou um grande chute no ângulo, obrigando o goleiro Weiner a fazer boa defesa. Aos 48, Harry Kane recebeu cruzamento e de cabeça ampliou o marcador para o Bayern.

Segundo Tempo

Com apenas 45 segundos da segunda etapa, Harry Kane marcou novamente após cruzamento do francês Kingsley Coman.

Depois, aos oito, Sergy Gnabry deu um chapéu no marcador e, sem deixar a bola cair, finalizou ao gol e fez uma pintura para os bávaros.

Entretanto, aos 16, o coreano Kim Min Jae errou na saída de bola e Finn Porath aproveitou para diminuir para o Holstein Kiel. Aos 46 e aos 48, Skrzybski fez o segundo e o terceiro dos visitantes, mas não foi o suficiente para a reação.