Bahia e Vitória empatam sem gols no clássico número 500

Neste sábado, Bahia e Vitória se enfrentaram no clássico de número 500 entre as equipes. As equipes ficaram apenas no empate por 0 a 0, na Arena Fonte Nova, em partida pela sexta rodada do Campeonato Baiano.

O retrospecto do clássico agora conta com 153 empates, além de 194 triunfos do Bahia e 153 conquistas do Vitória.

Com nove pontos, o Tricolor se mantém na terceira colocação no Campeonato, porém, com um jogo a mais. Porto Sport Club, Atlético-BA e Barcelona-BA ainda podem superá-lo na tabela.

O Rubro-Negro se isola na liderança do Estadual com 12 pontos, e mantém a invencibilidade na competição. Também com um jogo a mais, pode perder o primeiro lugar para o vice-líder Jacuipense.

Pela Copa do Nordeste, o Bahia enfrenta nesta quarta o Juazeirense-BA no Estádio Adauto Morais às 19h (de Brasília), já o Vitória recebe o Sousa no Barradão também na quarta, às 21h30 (de Brasília).