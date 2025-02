Atalanta perde pênalti, cede empate ao Torino e mantém 3º lugar no Campeonato Italiano

Neste sábado, a Atalanta perdeu a oportunidade de pressionar os líderes Napoli e Inter de Milão ao empatar em casa com o Torino por 1 a 1, no Atleti Azzurri d’Italia, pela 23ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, o time de Bérgamo se manteve na 3ª posição, com 47 pontos, mas sem conseguir diminuir a distância para os líderes da competição.

Com 27 pontos, o Torino permaneceu no 11º lugar, distante da zona de rebaixamento e ainda buscando se afastar de qualquer risco. O Napoli soma 53, enquanto a Inter de Milão tem 50.

A Atalanta começou melhor a partida, impondo seu ritmo desde os primeiros minutos. Aos 21, o time da casa parecia ter aberto o placar com Raoul Bellanova, mas o árbitro anulou o gol após marcar um toque de mão no lance. O golpe não abalou os bergamascos, que seguiram pressionando. A recompensa veio aos 34 minutos: Bellanova fez uma cobrança de escanteio perfeita, e Berat Djimsiti apareceu no centro da área para cabecear firme e inaugurar o marcador para os anfitriões.

Porém, o Torino não demorou a reagir. Aos 40, o time visitante empurrou um cruzamento de Lazaro para a área, e Maripan, com precisão, cabeceou para o gol, deixando tudo igual antes do intervalo.

O segundo tempo foi mais tenso, com poucas oportunidades claras de gol. A Atalanta seguiu dominando as ações, mas o Torino se manteve firme na defesa, sem dar espaços para que o time de Bérgamo voltasse à frente. A chance mais clara para a Atalanta viria aos 29 minutos, quando o árbitro assinalou um pênalti. No entanto, o goleiro Milinkovic-Savic, em grande forma, defendeu a cobrança de Retegui e manteve o empate para o Torino.

Esse erro pesou para a Atalanta, que teve dificuldades para quebrar a marcação adversária nos minutos finais. Sem conseguir marcar e com o Torino se mantendo firme, o jogo terminou empatado em 1 a 1, e a Atalanta perdeu uma valiosa chance de encurtar a distância para os líderes.

OUTROS JOGOS DA RODADA

No restante da rodada, a Udinese venceu o Venezia por 3 a 2 em um confronto equilibrado, subindo para o 10º lugar, com 29 pontos. O Venezia, que ainda luta contra a zona de rebaixamento, ficou com 16 pontos.

Em outro jogo, o Hellas Verona fez o dever de casa e derrotou o Monza por 1 a 0, fora de casa, subindo para o 13º lugar, enquanto o Monza, que segue em crise, permaneceu na lanterna da competição.