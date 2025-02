Atacante do Corinthians, Memphis escreve mensagem especial para Neymar: "Te vejo em breve"

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, escreveu uma mensagem especial para Neymar por meio de suas redes sociais. O holandês exaltou o retorno do amigo ao futebol brasileiro e lembrou que em breve eles vão se encontrar dentro de campo no clássico entre Corinthians e Santos, pelo Estadual.

Memphis fez questão de destacar a importância que Neymar tem para o povo brasileiro, especialmente por ser uma referência para as crianças que sonham em jogar futebol profissionalmente um dia.

Neymar foi apresentado pelo Santos na Vila Belmiro na última sexta, com direito a shows de artistas santistas e forte mobilização do público. Posteriormente, o craque concedeu entrevista coletiva.

Com o retorno do astro santista, Depay destacou como o futebol brasileiro tem evoluído de forma geral. Segundo o jogador holandês, a liga nacional é "mais emocionante" que já acompanhou".

"E, como eu disse desde o primeiro dia em que cheguei a este país incrível, muitos outros grandes jogadores ainda virão para o Brasil", complementou Memphis.

A expectativa é que os craques se enfrentem no clássico do dia 12 (quarta-feira). O Corinthians vai receber o Santos na Neo Química Arena às 21h35 (de Brasília), pela 9ª rodada do Campeonato Paulista.

Veja a mensagem completa de Memphis Depay:

"Irmão, a decisão de voltar para o lugar de onde você veio é muito maior do que o futebol. Você inspira uma nação inteira! Você é a razão pela qual crianças das favelas vão sair às ruas com uma bola nos pés, sonhando alto e acreditando que é possível vencer na vida. Este país está em ascensão, e você terá um papel fundamental nessa transição.

Ajude a expandir a mentalidade daqueles que ainda têm uma visão limitada, que não enxergam além porque sua imaginação é pequena demais. Mostre aos que esqueceram o quanto é uma bênção acordar e viver mais um dia. E lembremos também da importância de ouvir uns aos outros, aprender e crescer juntos.

Estou feliz por tantas razões. O futebol brasileiro está subindo de nível. É a competição mais emocionante que já acompanhei até agora. E, como eu disse desde o primeiro dia em que cheguei a este país incrível, muitos outros grandes jogadores ainda virão para o Brasil. Tenho muito orgulho de você e desejo o melhor em sua caminhada, como um irmão. Que você e sua família sejam imensamente felizes!

O príncipe voltou

Te vejo em breve"