Artilheiro, Vegetti destaca luta do Vasco no empate com o Volta Redonda

O Vasco lutou até o fim e buscou o empate com o Volta Redonda por 2 a 2, neste sábado, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Autor dos dois gols do Cruzmaltino, o atacante Vegetti analisou o duelo.

"Acredito que o único ponto positivo hoje foi que a gente não perdeu o jogo. Não nos sentimos cômodos. Acho que o Volta Redonda fez um bom jogo e nos complicou. É um time duro, mas a gente tem de seguir trabalhando. A gente não ter perdido é o ponto positivo. É sempre mais fácil corrigir quando a gente não sai derrotado, mas tem de ser consciente que tem de trabalhar, também tem de ser consciente de que não vamos ganhar todos os jogos, é muito difícil. O Campeonato Carioca é muito difícil. Então o melhor de hoje foi isso, que a gente não se entregou, que a gente lutou até o fim. Continuamos na parte de cima da tabela e sabemos que temos de melhorar, que temos de competir e trabalhar" afirmou, ao "Premiere".

? Os gols do Vasco na partida de hoje, ambos marcados por Vegetti. ????#VascoDaGama pic.twitter.com/PA11jLJmes ? Vasco da Gama (@VascodaGama) February 1, 2025

O Vasco não teve uma atuação muito inspirada. Na etapa final, o Volta Redonda saiu na frente após um gol contra de João Victor. Na sequência, Vegetti, de pênalti, empatou. Entretanto, o Voltaço voltou a ficar à frente do placar após um vacilo de Lucas Oliveira. Bruno Santos marcou um bonito gol em Cariacica.

Embora sem muita inspiração, o Vasco não desistiu. Aos 48 minutos, após cobrança de escanteio, Vegetti ganhou pelo alto e garantiu o empate para o Gigante da Colina no duelo que valia a liderança do Carioca. Vegetti, agora, é o artilheiro de forma isolada do Carioca. Ele chegou a cinco gols.

Com o empate, o Vasco agora tem 13 pontos, a mesma pontuação do Volta Redonda, que está na liderança por ter uma vitória a mais. Na próxima rodada, o Gigante da Colina tem o primeiro clássico pela frente e encara o Fluminense, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mané Garrincha.