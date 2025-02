Artilheiro do Santos, Guilherme é o jogador da Série A com mais gols marcados em 2025

Artilheiro do Campeonato Paulista, Guilherme é o jogador com mais gols marcados entre todos os times da Série A do Brasileirão em 2025. O atacante do Santos já balançou as redes cinco vezes na temporada.

Os cinco gols marcados por Guilherme o colocam à frente de nomes como Germán Cano (Fluminense), Gabriel Barbosa (Cruzeiro), Pablo Vegetti (Vasco), Martín Lucero (Fortaleza) e Talles Magno (Corinthians), todos com três bolas na rede em 2025, segundo dados do Sofascore.

Os jogadores dos times da Série A com mais gols marcados na temporada 2025! ?? Qual nome mais te surpreendeu? ?? ? Em casos de empate, os jogadores com menos jogos/minutos ficaram na frente. pic.twitter.com/heup69XCd6 ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) January 31, 2025

Além disso, Guilherme é o artilheiro do Campeonato Paulista, com um gol a mais que Daniel Amorim, que tem quatro tentos marcados com a camisa do Velo Clube. O atacante santista ainda é o líder em participações em gols na competição, com cinco.

Guilherme marcou cinco dos seis gols do Santos no Paulistão. O jogador balançou as redes em quatro partidas diferentes (Mirassol, Ponte Preta, Palmeiras e São Bernardo) e só passou em branco na derrota diante do Velo Clube, por 2 a 1.

Mesmo assim, o Santos não começou bem na competição e conquistou apenas uma vitória em cinco rodadas. A equipe do técnico Pedro Caixinha ocupa a vice-liderança do grupo B, com quatro pontos somados. O Alvinegro praiano volta a campo neste sábado, às 20h30 (de Brasília), quando recebe o São Paulo, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro.