Após transferência fracassar, Rony enfrenta falta de espaço e 'climão'

A transferência de Rony, do Palmeiras, para o Al-Rayyan, do Qatar, foi frustrada por questões burocráticas, e o atacante acabou treinando normalmente com o grupo na manhã de sexta-feira (31).

Sem conseguir partir para o "mundo árabe", o atacante do Palmeiras agora precisa enfrentar dois problemas no Verdão. Um deles já era conhecido do atacante de 29 anos: a falta de espaço no time titular. E agora o novo problema é o "climão" que a negociação fracassada pode ter ocasionado.

Incógnita alviverde

Rony já vinha enfrentando problemas de falta de espaço no Palmeiras desde 2024, quando virou reserva. Mal começou a nova temporada e a situação se agravou. Apesar de estar inscrito no Campeonato Paulista, o jogador não foi relacionado em nenhuma partida da competição até agora.

Se não bastasse, o desejo do Palmeiras de negociar o atleta é público. Leila Pereira, presidente alviverde, chegou a dar entrevistas dizendo que o ciclo de Rony no clube havia sido encerrado.

Para Danilo Lavieri, colunista do UOL, Leila enfraqueceu a capacidade do próprio Palmeiras em negociar o atacante, ao expor que não tem mais interesse nele.

Ela disse que o ciclo dele estava encerrado e desrespeita a história do Rony, que é uma história grande no Palmeiras independente das questões técnicas.

Danilo Lavieri, em participação no Posse de Bola

Leila apostava na venda do jogador para o Al-Rayyan, mas a transferência "melou". O clube interessado não enviou passagens aéreas nem a documentação necessária a tempo, e a janela de transferência fechou antes que essas questões burocráticas fossem atendidas.

Além disso, é improvável que Rony vá para outro time brasileiro. O motivo é o alto salário que ele ganha no Verdão - fruto da valorização dos contratos da época em que o atacante parecia indispensável no clube.

Neste cenário, parece mesmo que Rony e Palmeiras seguirão juntos neste "climão", pelo menos até a próxima janela de transferência internacional. Alicia Klein, colunista do UOL, analisa que a permanência de Rony faz com que o jogador "se queime no mercado". "Vai depender única e exclusivamente dele recuperar este espaço", disse Alicia no De Primeira.

Será possível checar se ele vai conseguir ou não este objetivo no domingo (2), quando o Palmeiras enfrenta o Guarani fora de casa, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista, às 18h30 (de Brasília).