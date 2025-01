Zubeldía encara Santos pela 1ª vez e defende bom retrospecto em clássicos pelo São Paulo

Invicto no Campeonato Paulista, o São Paulo terá mais um clássico pela frente neste fim de semana. O Tricolor encara o Santos neste sábado, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Estadual. Trata-se de um adversário novo para o técnico Luis Zubeldía.

O treinador argentino nunca enfrentou o Peixe ao longo de sua carreira. Ele chegou ao clube do Morumbis no fim de abril de 2024, quando o Paulistão já havia acabado. Como o rival alvinegro estava na Série B do Brasileiro, os times não voltaram a se encontrar ao longo do ano passado.

Zubeldía aposta em seu bom retrospecto em clássicos pelo São Paulo para sair vencedor do San-São. Ele já participou de cinco jogos contra rivais desde que desembarcou na capital paulista e perdeu apenas uma vez. Ao todo, são duas vitórias, dois empates e uma derrota - 53,3% de aproveitamento.

O comandante mediu forças com o Palmeiras duas vezes. Ele empatou uma partida e perdeu outra. Já diante do Corinthians, está invicto. Foram dois triunfos, o último deles no domingo passado, por 3 a 1, no Morumbis, e um empate.

O clássico entre São Paulo e Santos está agendado para as 20h30 (de Brasília) deste sábado. O Tricolor ainda tem mais um dia de preparação para o confronto.

A equipe de Luis Zubeldía lidera o Grupo C da competição, com dez pontos conquistados. Até aqui, foram três vitórias e um empate em quatro jogos.