Técnico Maurício Souza aguarda departamento médico para definir Guarani contra Palmeiras

O técnico Maurício Souza segue lidando com dúvidas importantes para escalar o Guarani no duelo com o Palmeiras, neste domingo, às 18h30, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A principal incerteza é no gol, já que Gabriel Mesquita, substituído no intervalo da derrota para o Mirassol após um choque com Gabriel, ainda aguarda avaliação do departamento médico. Caso não tenha condições de jogo, Fred Conte deve ser titular.

Além disso, o time de Campinas espera pela recuperação de quatro jogadores que não estiveram disponíveis na última rodada. Os zagueiros Alan Santos e Márcio Silva e o meia Caio Mello seguem em processo de recondicionamento físico e podem reforçar a equipe. Já o atacante Matheus Régis, destaque na vitória sobre o Noroeste, ficou fora contra o Mirassol por causa de uma pancada, mas tem chances de voltar após novos testes físicos.

Caso o quinteto seja vetado, o Guarani deve mandar a campo um time com Fred Conte; Lucas Justen, Raphael Rodrigues, Lucas Rafael e Emerson Barbosa; Nathan Camargo, Mateus Sarará e Geovane; João Victor, João Marcelo e Luiz Miguel.

JOÃO MARCELO NO PALMEIRAS?

As boas atuações de João Marcelo fizeram com que seu nome fosse cotado no Palmeiras, que negou qualquer tipo de contato pelo atleta, de 19 anos, com passagens por Tanabi, Barretos, Rio Preto e Monte Azul.

Líder do Grupo B com sete pontos, três a mais que o Santos, o Guarani tenta superar os problemas para encarar o Palmeiras, segundo colocado do Grupo D, com oito. O confronto promete ser um teste de fogo para o time de Campinas na busca pela classificação.