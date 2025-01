Super Mundial: Dupla se salva, mas playoff da Champions complica 7 europeus

A disputa do Super Mundial apertou o calendário do futebol internacional, e sete dos 12 europeus que estarão na competição continental perderam a chance de "aliviar" a maratona de jogos ao avançar diretamente para as oitavas de final da Liga dos Campeões.

Dupla nas oitavas

Apenas Inter de Milão e Atlético de Madri se classificaram direto para o mata-mata da Champions. Os italianos terminaram na quarta colocação, com 19 pontos, enquanto os italianos ficaram em quinto, com 18.

A vaga também garantiu um alívio nos calendários de ambas as equipes, que disputam outras duas competições. O Atlético de Madri disputa o Campeonato Espanhol (17 jogos) e está nas quartas de final da Copa do Rei. Já a Inter joga o Italiano (16 jogos) e a Copa da Itália (está nas quartas).

No Super Mundial, o Atlético de Madri está no grupo do Botafogo. Já a Inter entrou na chave do argentino River Plate.

Gigantes no playoff

Ao todo, sete dos 12 europeus que estarão no Super Mundial estarão no playoff da Champions: Bayern de Munique, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus, Manchester City, Real Madrid e PSG.

Juventus e Real Madrid foram as equipes que ficaram com o pior calendário. Além dos nove jogos da Champions (caso alcance uma eventual final), a dupla pode chegar a 20 partidas entre Campeonatos e Copas nacionais.

Porém, pelo menos uma dessas equipes se despedirá da Champions ainda nos playoffs. Isso porque o sorteio colocou frente a frente Manchester City e Real Madrid, e apenas um deles irá para as oitavas

Número de jogos até o Super Mundial:

Bayern: até 24 (Campeonato Alemão e Liga dos Campeões)

até 24 (Campeonato Alemão e Liga dos Campeões) Benfica: até 27 (Campeonato Português, Taça de Portugal e Liga dos Campeões)

até 27 (Campeonato Português, Taça de Portugal e Liga dos Campeões) Borussia Dortmund: até 24 (Campeonato Alemão e Liga dos Campeões)

até 24 (Campeonato Alemão e Liga dos Campeões) Juventus: até 29 (Campeonato Italiano, Copa da Itália e Liga dos Campeões

até 29 (Campeonato Italiano, Copa da Itália e Liga dos Campeões Manchester City: até 24 (Campeonato Inglês e Liga dos Campeões)

até 24 (Campeonato Inglês e Liga dos Campeões) Real Madrid: até 29 (Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Liga dos Campeões)

até 29 (Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Liga dos Campeões) PSG: até 28 (Campeonato Francês, Copa da França e Liga dos Campeões)

Deste grupo, apenas o PSG não conquistou a Champions. O Real é o maior campeão da história, com 14 taças, o Bayern tem seis, Juventus e Benfica têm duas cada, enquanto Dortmund e Manchester City foram campeões apenas uma vez.

Eliminado

RB Salzburg já está fora da Liga dos Campeões e tem calendário tranquilo até a estreia pelo Super Mundial. O clube terminou na 34ª colocação, com apenas três pontos e disputará até nove jogos até o fim da temporada, entre Campeonato Austríaco e Copa da Áustria.

Outras competições

O Super Mundial ainda conta com dois europeus que não estão na Liga dos Campeões: Chelsea e o Porto. Curiosamente, os dois estão em grupos da competição intercontinental que contam com brasileiros, Flamengo e Palmeiras, respectivamente.

O Porto tenta uma vaga no playoff da Liga Europa nesta quinta-feira (29), contra o Maccabi Tel Aviv. O time português está na 25ª colocação - primeira fora da zona de classificação - com oito pontos, um a menos do que o Besiktas.

Já o Chelsea já está nas oitavas de final da Conference League. O time inglês liderou a competição, com seis vitórias em seis jogos, e garantiu vaga na próxima fase.

Calendário da Champions

Playoff: 11/12 e 18/19 de fevereiro de 2025

11/12 e 18/19 de fevereiro de 2025 Oitavas de final: 4/5 e 11/12 de março de 2025

4/5 e 11/12 de março de 2025 Quartas de final: 8/9 e 15/16 de abril de 2025

8/9 e 15/16 de abril de 2025 Semifinais: 29/30 de Abril e 6/7 de maio de 2025

29/30 de Abril e 6/7 de maio de 2025 Final: 31 de maio de 2025

Grupos do Super Mundial

Grupo A: Palmeiras (Brasil), Porto (Portugal), Al Ahly (Egito) e Inter Miami (Estados Unidos)

Grupo B: Paris Saint-Germain (França), Atlético de Madrid (Espanha), Botafogo (Brasil) e Seattle Sounders (Estados Unidos)

Grupo C: Bayern de Munique (Alemanha), Auckland City (Austrália), Boca Juniors (Argentina) e Benfica (Portugal)

Grupo D: Flamengo (Brasil), Espérance Sportive de Tunis (Tunísia), Chelsea (Inglaterra) e Club León (México)

Grupo E: River Plate (Argentina), Urawa Red Diamonds (Japão), Monterrey (México) e Inter de Milão (Itália)

Grupo F: Fluminense (Brasil), Borussia Dortmund (Alemanha), Ulsan HD (Coreia do Sul), Mamelodi Sundowns FC (África do Sul)

Grupo G: Manchester City (Inglaterra), Wydad AC (Marrocos), Al Ain FC (Emirados Árabes Unidos) e Juventus (Itália)

Grupo H: Real Madrid (Espanha), Al-Hilal (Árabia Saudita), Pachuca (México) e Red Bull Salzburg (Áustria)

Classificação geral da Champions

1 - Liverpool

2 - Barcelona

3 - Arsenal

4 - Inter de Milão

5 - Atlético de Madri

6 - Bayer Leverkusen

7 - Lille

8 - Aston Villa

9 - Atalanta

10 - Borussia Dortmund

11 - Bayern de Munique

12 - Real Madrid

13 - Milan

14 - PSV

15 - PSG

16 - Benfica

17 - Monaco

18 - Brest

19 - Feyenoord

20 - Juventus

21 - Celtic

22 - Manchester City

23 - Sporting

24 - Club Brugge

25 - Dínamo Zagreb

26 - Stuttgart

27 - Shakhtar

28 - Bologna

29 - Estrela Vermelha

30 - Sturm Graz

31 - Sparta Praga

32 - RB Leipzig

33 - Girona

34 - RB Salzburg

35 - Slovan Bratislava

36 - Young Boys

