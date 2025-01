Sub-17 do Palmeiras bate o Red Bull Bragantino nos pênaltis e conquista a Copa Puma

A equipe sub-17 do Palmeiras conquistou nesta sexta-feira o título da primeira edição da Copa Puma. O Alviverde venceu o Red Bull Bragantino nos pênaltis, por 5 a 4, após empate por 2 a 2 no tempo normal, na Arena Barueri, com gols de Vinicius e Lucas Henrique.

O Palmeiras participou da competição com mais dois times além do sub-17, que ficaram divididos entre Palmeiras 1 (sub-17), Palmeiras 2 (sub-16) e Palmeiras 3 (misto do sub-26 e sub-17).

Ao longo da competição, o sub-17 disputou seis partidas, com quatro vitórias e dois empates, somando 30 gols marcados e quatro sofridos. O artilheiro da equipe foi Juan Gabriel, com oito tentos.

O sub-16 disputou cinco jogos, com quatro vitórias e uma derrota. A equipe foi eliminada pelo Red Bull Bragantino, na semifinal e encerrou o torneio com 21 gols marcados e sete sofridos.

Já o terceiro time, misto do sub-16 e sub-27 disputou quatro jogos, com uma vitória e três derrotas, somando sete gols marcados e nove sofridos, e acabou fora nas quartas de final depois de derrota por 3 a 1 para o Jacuipense.

A Copa Puma substitui no calendário da base a FAM Cup, que teve seis edições. O Verdão foi bicampeão da competição, em 2022 e 2023, superando o Corinthians nas duas finais.

Após o primeiro título da temporada, o sub-17 do Palmeiras se prepara para a sequência do ano. A equipe terá pela frente o Campeonato Paulista, que tem início em abril, e o Campeonato Brasileiro, que é disputado no segundo semestre do ano.