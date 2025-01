Sheetara e Lok Dog batem o peso e confirmam suas lutas no UFC Arábia Saudita

Realizada na madrugada desta sexta-feira (31) em Riade, a pesagem oficial do UFC Arábia Saudita confirmou todas as lutas previstas para o card deste sábado (1). Entre os 22 atletas escalados para o evento, apenas o carioca Lucas Alexander falhou na balança. Por outro lado, os também brasileiros Mayra Sheetara e Vinicius Lok Dog passaram ilesos pela cerimônia e bateram o peso de suas respectivas categorias.

De volta ao peso-mosca (57 kg) após uma passagem de dois anos pela divisão dos galos (61 kg), Sheetara precisou do biombo para subir nua na balança e não exceder o limite de peso exigido pela categoria. A atleta mineira cravou 57,1 kg e confirmou sua participação no duelo contra Jasmine Jasudavicius no UFC Arábia Saudita.

Já Lok Dog registrou 61,2 kg ao subir na balança - dentro da marca necessária para atuar no peso-galo. Seu adversário, o russo Said Nurmagomedov, pesou 200 gramas a mais que o gaúcho. O duelo entre os dois será disputado no card principal do evento deste sábado.

Luta principal confirmada

Quem também cumpriu com suas obrigações na pesagem oficial foram Israel Adesanya e Nassourdine Imavov, protagonistas do 'main event' do UFC Arábia Saudita. Tanto o nigeriano - ex-campeão do peso-médio (84 kg) - quanto o russo naturalizado francês subiram na balança com o mesmo peso: 83,9 kg.

Falha e multa para brasileiro

O único atleta que não bateu o peso de sua categoria nesta sexta-feira foi Lucas Alexander. O brasileiro registrou 67,3 kg na balança, ficando 1,1 kg acima do limite estabelecido para competir no peso-pena (66 kg) em lutas sem disputa pelo cinturão. Assim, para que o combate contra Bogdan Grad seguisse no card, o carioca foi multado em 30% de sua bolsa - valor que será destinado ao seu rival, que pesou 66 kg cravados.

Veja os pesos dos lutadores do UFC Arábia Saudita

Israel Adesanya (83,9 kg) vs (83,9 kg) Nassourdine Imavov

Sharabutdin Magomedov (83,9 kg) vs (84,1 kg) Michael Page

Sergei Pavlovich (112,9 kg) vs (114,3 kg) Jairzinho Rozenstruik

Said Nurmagomedov (61,4 kg) vs (61,2 kg) Vinicius Lok Dog

Fares Ziam (70,7 kg) vs (70,5 kg) Mike Davis

Muhammad Naimov (66 kg) vs (65,7 kg) Kaan Ofli

Shamil Gaziev (117,9 kg) vs (119,3 kg) Thomas Petersen

Terrance McKinney (70,7 kg) vs (70,5 kg) Damir Hadzovic

Jasmine Jasudavicius (56,7 kg) vs (57,1 kg) Mayra Sheetara

Bogdan Grad (66 kg) vs (67,3 kg) Lucas Alexander

Hamdy Abdelwahab (117,9 kg) vs (119,7 kg) Jamal Pogues

