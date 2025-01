Seleção feminina de basquete vai disputar amistosos contra times da WNBA

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou nesta sexta-feira que a seleção brasileira vai para os Estados Unidos em maio para participar da pré-temporada da WNBA. A equipe nacional vai realizar dois amistosos e os dois adversários já estão definidos.

A equipe, agora sob o comando da técnica americana Pokey Chatman, vai enfrentar o Indian Fever, de Caitlin Clark, e o Chicago Sky, de Angel Reese. As duas partidas marcam o começo do ciclo de Los Angeles-2028 e também o início da preparação para a disputa da AmericupW. A competição vai acontecer em Santiago, no Chile, e está agendada para o mês de junho.

Guy Peixoto, presidente da CBB, festejou a participação do Brasil nesses dois confrontos e valorizou a experiência que isso pode dar ao time nacional.

"Para nós é um super começo de ciclo para Los Angeles, num esforço de internacionalizar cada vez mais o basquete feminino brasileiro e de dar oportunidade para que as atletas tenham cada vez mais experiências internacionais. Será uma grande oportunidade em todos os sentidos", afirmou.

Os jogos acontecem nos dias 2 de maio, contra o Chicago Sky, em Baton Rouge, na Louisianaa. Dois dias depois, em Iowa City, a seleção brasileira volta a entrar em quadra para enfrentar o Indiana Fever.

"Essa é uma tremenda oportunidade para o nosso time competir contra algumas das melhores atletas do mundo. Essas experiências de altíssimo nível nos ajudam no processo de conseguir grandes resultados. Estamos realmente empolgados", disse a técnica do Brasil, a americana Pokey Chatman.

O "Tour Brasil na W" faz parte do planejamento da CBB visando amistosos de alto nível para as atletas, além de maior experiência internacional. O projeto começou com a chegada de Pokey Chatman ao comando da equipe, treinadora com mais de uma década seguida na WNBA, e segue com o Tour na pré-temporada da WNBA.