Santos anuncia a contratação de Neymar: 'O príncipe está de volta'

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos anunciou nesta sexta-feira (31) a sonhada contratação de Neymar.

'Eu vou, mas eu volto'. Vocês se lembram, né?' Pois bem, o príncipe está de volta. Neymar, novo atacante do Santos

A volta do craque

O Santos finalmente anunciou Neymar após o próprio jogador e o presidente Marcelo Teixeira se anteciparem. O jurídico do atleta pediu para o Peixe esperar até a assinatura presencial do contrato.

Neymar chega ao Santos para um contrato inicial até o dia 30 de junho. O Peixe tentará convencê-lo a ficar até a Copa do Mundo de 2026.

No anúncio, Neymar aceita o "convite" de Pelé para usar a camisa 10 santista nessa segunda passagem após 12 anos.

Neymar será apresentado na Vila Belmiro ainda nesta sexta. Ele deve assistir o clássico contra o São Paulo, sábado, na Vila.

Há a expectativa pela estreia contra o Botafogo-SP, quarta, também na Vila Belmiro. O dia 5 de fevereiro marca o aniversário de 33 anos do astro.

Projeto Neymar

A gestão do presidente Marcelo Teixeira buscou Neymar antes mesmo de vencer as eleições em dezembro de 2023.

Teixeira conversou com Neymar Pai e, com uma sinalização positiva, resolveu ser candidato novamente à presidência.

Neymar foi revelado nos primeiros mandatos de Marcelo Teixeira e eles nunca perderam a relação, que se estreitou nos últimos meses.

O presidente deu passos ao encontro de Neymar desde os primeiros dias de gestão: fechou com a Blaze, patrocinadora máster de Neymar, trouxe Armênio Neto, parceiro comercial de Neymar, para a direção do marketing, entre outras ações no dia a dia.

Neymar sempre retribuiu: foi à Vila na final do Paulistão contra o Palmeiras, ligou para parabenizar pelo acesso à Série A e sempre interagiu nas redes sociais do Santos.

A expectativa de ambas as partes era pelo retorno em junho, após o fim do contrato no Al-Hilal, mas surgiu uma oportunidade.

Insatisfeito com o técnico Jorge Jesus, Neymar conseguiu a rescisão contratual e cumpriu a promessa de priorizar o Santos. Ele recebeu outras várias propostas e sondagens.

Por que o contrato é curto?

Neymar assinou por seis meses como uma espécie de "teste" para continuar ou não o projeto no Santos.

O Menino da Vila cogita ficar no Peixe até a Copa do Mundo de 2026, mas não quis se comprometer agora com um contrato mais longo.

Uma forma de convencer Neymar a ficar por mais tempo é tornar o Santos uma SAF. Neymar Pai traria investimento do exterior, preferencialmente da Arábia Saudita, para a nova empresa do Peixe.

O Santos precisa adequar seu estatuto e está disposto a negociar. Com maior investimento, elenco mais forte e a atuação de Neymar Pai, a chance de Neymar ficar por mais um ano aumentaria.