Rodada NBA: Com LeBron e Bronny James em quadra, Lakers atropelam Wizards

Mais um jogo para o Los Angeles Lakers com pai e filho lado a lado. LeBron James e Bronny James dividiram a quadra na vitória contra o Washington Wizards por 134 a 96.

A dupla pontuou bem, Lebron James atingiu um duplo-duplo de pontos e assistências, terminando o jogo com 24 pontos, 3 rebotes e 11 assistências. Bronny teve sete minutos de quadra e conseguiu anotar cinco pontos, dois rebotes e duas assistências. O head coach J.J. Reddick elogiou sua performance.

O Los Angeles Lakers enfrentará o New York Knicks neste sábado, às 22h (de Brasília) no Madison Square Garden. Os Wizards voltam a quadra também no sábado, no mesmo horário, enfrentando o Minnesota Timberwolves em Minneapolis.

Team Win pic.twitter.com/dMJ6P1E8zu ? Los Angeles Lakers (@Lakers) January 31, 2025

Desmond Bane e Jaren Jackson lideram Memphis à vitória

O jogo contra o Houston Rockets só foi resolvido nos últimos segundos a favor do Memphis Grizzlies, com o triunfo por 120 a 119. Desmond Bane marcou 24 pontos, 12 rebotes e seis assistências. Seu companheiro Jarren Jackson Jr. somou 21 pontos, quatro rebotes e quatro assistências, sendo o nome que marcou os lances-livres da vitória.

Do lado de Houston, três performances acima de 20 pontos: Amen Thompson com 21, Dillon Brooks marcou 22 e Jalen Green liderou a equipe com 25. Vindo do banco, o ala Tari Eason também fez um bom jogo com duplo-duplo de 13 pontos e 12 rebotes.

O Memphis Grizzlies terá sua próxima partida neste domingo contra o Milwaukee Bucks, às 22h30. Os Rockets terão seu próximo duelo neste sábado, às 22h contra o Brooklyn Nets.

Our Squad in the Clutch >>> ?? ????? ???? ??? ??? pic.twitter.com/RlFcxhzZyy ? Memphis Grizzlies (@memgrizz) January 31, 2025

Veja outros resultados da NBA nesta quinta-feira:

Cleveland Cavaliers 137 x 115 Atlanta Hawks



Minnesota Timberwolves 138 x 113 Utah Jazz.