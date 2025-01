Record muda horário de jogo que pode marcar reestreia de Neymar no Santos

O retorno do atacante Neymar ao Santos não está mexendo apenas com o dia a dia do clube paulista e do futebol nacional, mas também com os demais envolvidos no universo dos campeonatos, caso dos patrocinadores e dos canais detentores dos direitos de transmissão das partidas do clube da Vila Belmiro.

A TV Record, detentora dos direitos de transmissão nos canais abertos, solicitou - e foi atendida -, a mudança do horário do jogo do Santos contra o Botafogo-SP no próximo dia 5 de fevereiro, na Vila Belmiro. A partida, que deve marcar a reestreia de Neymar pelo time, passou das 19h30 para as 21h35.

Outro caso é a EstrelaBet, que é uma das principais anunciantes da emissora para os jogos do Paulistão. De acordo com Renan Cavalcanti, CMO da EstrelaBet, o retorno de Neymar e o eventual aumento na exposição dos jogos pode refletir em outros aspectos para o mundo das bets.

"Com a regulamentação, temos cada vez mais realizado campanhas sobre o 'jogo responsável'. E essa visibilidade pode trazer efeitos ainda mais positivos para marcas comprometidas, no sentido de levar mensagens responsáveis e positivas para diversos tipos de públicos, inclusive aqueles que ainda não são familiarizados com as bets."

A empresa 7k, que é uma das principais patrocinadoras do Paulistão, inclusive com a entrega de um troféu personalizado com o nome e logo da marca para quem é eleito o melhor atleta em campo, entende que a presença de Neymar representa um momento especial também para o mundo dos negócios.

"O Paulistão já traz comprovadamente um retorno absurdo de audiência e exposição, e não existe dúvida que a presença de grandes craques aumenta ainda mais essa visibilidade. Os clubes paulistas possuem muitas estrelas em seus elencos, mas o Neymar transcende a normalidade", afirma Talita Lacerda, diretora executiva de operações da Ana Gaming, detentora da marca 7k.

Um desses casos também envolve a BETesporte, que tem acordo com o Paulistão para exibição da logo da empresa em diversas plataformas, como placas estáticas ao redor do campo, backdrops e painéis de LED durante os jogos. Também possuem inserções visuais e ações promocionais nas redes sociais nos jogos transmitidos pela CazéTV.

"O Paulistão é um dos campeonatos estaduais mais relevantes do futebol brasileiro, e o retorno do Neymar impacta essa exposição de forma mundial. Globalmente falando, os olhos estarão nele, e consequentemente as marcas envolvidas ganham com essa exposição", explica Vinicius Nogueira, CEO da BETesporte.