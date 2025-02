Bragantino perde para o Novorizontino dentro de casa pelo Paulistão

O Red Bull Bragantino recebeu o Novorizontino, nesta sexta-feira (31), pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. No Nabi Abi Chedid, o time visitante venceu por 2 a 1, com gols de Robson e Fabio Matheus. Enquanto Henry Mosquera descontou para os donos da casa.

Com o resultado, o RB Bragantino segue na 3ª posição do grupo B, com quatro pontos, mas pode ser ultrapassado pela Portuguesa, que entra em campo neste sábado (1). A equipe de Bragança Paulista tem apenas uma vitória em seis jogos na competição. Por outro lado, o Novorizontino, invicto há cinco rodadas, é o vice-líder do grupo C, com nove pontos conquistados.

O RB Bragantino volta a campo na próxima terça-feira, às 20h30 (de Brasília), quando visita a Inter de Limeira, no Limeirão. O Novorizontino recebe o Corinthians na quarta-feira, às 21h30, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. As duas partidas são válidas pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

Fim de jogo. Red Bull Bragantino 1 x 2 Novorizontino.



📸 Ari Ferreira pic.twitter.com/iaEFlahzTL -- Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) February 1, 2025

O Novorizontino abriu o placar aos 24 minutos da primeira etapa. Após rebote de Cleiton, o zagueiro Guzmán Rodríguez derrubou Airton Moisés dentro da área e o árbitro anotou pênalti para os visitantes. Robson foi o encarregado pela cobrança e marcou.

Pouco antes do intervalo, Juninho Capixaba encontrou bom passe para Henry Mosquera, que dominou e bateu forte para deixar tudo igual no placar, aos 45 minutos.

Já no segundo tempo, após cruzamento de Pablo Dyego na ponta direita, Fabio Matheus apareceu para completar para o fundo do gol e recolocar o Novorizontino em vantagem, aos 24 minutos.