Oscar prevê jogo difícil contra o Santos, mas confia em bom resultado do São Paulo na Vila Belmiro

O São Paulo visita o Santos neste sábado, às 20h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro. Meia do Tricolor, Oscar prevê jogo difícil, mas cita confiança para conquistar um bom resultado na Baixada Santista.

"Clássico é clássico, é sempre difícil. A gente espera fazer um bom jogo. Sabemos que jogar na Vila Belmiro não é fácil, mas estamos confiantes e esperamos sair de lá com um resultado positivo", disse Oscar em entrevista ao SPFC Play.

Na #SPFCplay, você confere um bate-papo com Oscar e as informações do último treino antes do clássico com o Santos! ? Assista: https://t.co/kVF36xevgZ#VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/GWWJ0pL2WH ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 1, 2025

Esse vai ser o segundo clássico do São Paulo na temporada. No último domingo, a equipe derrotou o Corinthians, por 3 a 1, no Morumbis. Na ocasião, Oscar fez a diferença com um gol e uma assistência. Inclusive, foram as primeiras participações em gols do meia desde seu retorno ao Brasil.

Depois de ficar no banco de reservas na vitória sobre a Portuguesa, na última quarta-feira, por 2 a 1, Oscar deve ser titular no clássico deste sábado.

Santos e São Paulo vivem momentos distintos no Campeonato Paulista. O Peixe vem de três derrotas seguidas, incluindo o clássico contra o Palmeiras, e venceu apenas um jogo na competição. Por outro lado, o Tricolor segue invicto no torneio, com três vitórias e um empate.

O São Paulo é o líder do grupo C, com dez pontos conquistados. Enquanto o Santos ocupa a 2ª posição do grupo B, com quatro pontos somados.