Neymar se vê "praticamente pronto" para estrear pelo Santos e brinca: "Jogo até de goleiro"

Após a apresentação na Vila Belmiro, os torcedores do Santos querem saber quando Neymar vai restrear. E se dependesse do atacante, ele entraria em campo já neste sábado, no clássico contra o São Paulo, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

"Não dá tempo de jogar amanhã. Falei pra me inscrever. Se desse, jogava 30 minutinhos (risos). Estou bem melhor fisicamente. Não estou 100% ainda. Preciso de minutos e jogos e não é só com treino que vou estar bem fisicamente de novo. Vou ganhar isso com o tempo, com jogos. Estava me sentindo bem no Al-Hilal. Chego praticamente pronto", disse.

O jogador de 32 anos ainda não pode atuar pois não foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e inscrito no Estadual. Ele assinou o contrato com o Alvinegro Praiano no fina da tarde desta sexta-feira.

Questionado sobre qual posição prefere atuar, Neymar brincou e disse que jogaria até de goleiro. O astro se colocou à disposição para jogar da forma como o técnico Pedro Caixinha preferir.

"Com a vontade que eu estou, jogo até de goleiro. Estou muito tempo longe dos gramados. Tive dois jogos depois da minha lesão no Al-Hilal. Estou com muita vontade de jogar, em qualquer lugar. Me aperfeiçoei mais na posição de 10, desde o PSG. Onde o treinador precisar, estou a disposição, de ponta, de nove, de volante, de meia... Estou aqui para ajudar. Sei do meu potencial. Quero ajudar, quero ganhar. Estou com sede de vitória", comentou.

O atacante, que rescindiu com o Al-Hilal, assinou um vínculo de seis meses com o Santos, com possibilidade de prorrogação. Ele será o camisa 10 do time.

Neymar defendeu o Santos de 2009 até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, marcando na final, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista.

"Estou muito feliz mentalmente. Senti o carinho da torcida aqui. Me rejuvenesceu. Volto amadurecido como homem, com uma família linda. É outro cara, obviamente, mas com a mentalidade de vencer igual. Vim aqui para ser feliz, é o clube que amo, a torcida que mais amo. Não tem como casar melhor", finalizou.

Ainda sem o ídolo, o Peixe volta a campo neste sábado, quando encara o São Paulo, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília).