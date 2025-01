Neymar 'responde' a Pelé, assume camisa 10 e promete honrar legado do ídolo

Neymar está oficialmente de volta ao Santos, e aproveitou para "responder" a mensagem de Pelé, produzida pelo Alvinegro com o auxílio de inteligência artificial. O "príncipe" assumiu a camisa 10 e prometeu "continuar honrando o legado" do Rei.

Oi Rei, quanta saudade! Eu era um menino quando cheguei aqui, cheio de sonhos pela frente. A Vila Belmiro me acolheu e foi nela que cresci e fui feliz. O Santos me revelou para o mundo, mas meu coração nunca deixou de ser alvinegro. Eu lembro de tudo que vivi com vocês, de cada momento, uma lembrança viva, feliz e eterna. Uma lembrança que eu não quero só lembrar, eu quero voltar a viver. E quero voltar a viver com vocês, como sempre foi. Neymar, em vídeo compartilhado pelo Santos nesta sexta-feira (31)

Rei Pelé, seu pedido é uma ordem. O trono e a coroa, esses vão continuar sendo seus, porque você é eterno. Mas a 10, vai ser uma honra vestir esse manto sagrado, que representa tanto para o Santos, quanto para o mundo. Prometo fazer de tudo para continuar honrando o seu legado, Rei. Eu vou, mas eu volto. Vocês se lembram, né? Pois bem, o príncipe está de volta.

O 'recado' de Pelé

O Santos produziu um vídeo com a voz de Pelé recriada por inteligência artificial e o enviou para Neymar durante as negociações para a volta do astro ao Alvinegro. O clube acredita que a produção ajudou a convencer o astro a topar a ideia do retorno.

Olá, Ney! Tudo bem? Tenho certeza de que você sabe quem está falando. E o nosso Peixe, hein?! Estou vendo tudo daqui de cima. Tempos difíceis, a cidade ficou triste, a Vila escureceu, meu trono está vazio, minha camisa está guardada, ainda não apareceu ninguém capaz de usá-la. Na verdade, penso que só tem uma pessoa capaz de vesti-la, entende? Um certo garoto que cresceu aqui, ganhou tudo e foi mais feliz do que nunca aqui, virou um grande ídolo nacional aqui. Depois, rodou o mundo para se tornar uma estrela mundial.