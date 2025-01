Juca: Neymar mantém foco na vida de popstar; volta seria marketing?

Anunciado como novo reforço do Santos, nesta sexta-feira (31), Neymar mantém o seu foco principal na vida de popstar, e não a de atleta, opinou o colunista Juca Kfouri no UOL News, do Canal UOL. O jornalista ainda questionou se o contrato de seis meses do jogador com clube não passaria de uma mera jogada de marketing.

A grande interrogação que interessa: que Neymar teremos? Aquele Neymar que jogou no começo da carreira no Santos e levou o clube ao tricampeonato da Libertadores? Aquele Neymar que participou de um ataque fabuloso com Messi no Barcelona? Ou o Neymar de um passado já não tão recente, um Neymar que não interessa ao futebol? Essa é a grande dúvida... Que Neymar volta: o menino Ney ou o adutor Neymar, disposto a se concentrar até pelo menos a Copa de 2026?

O Neymar há muito tempo tem como foco principal a sua vida de popstar, e não a de atleta. E, até por isso, passou a se machucar com tanta frequência, porque aquele Neymar que a gente chamava de 'borracha', acabou. Os reflexos vão embora quando você deixa de treinar. Juca Kfouri, colunista do UOL

Neymar chega em definitivo, por seis meses, após rescindir com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. O jogador de 32 anos —que recebia R$ 858 milhões por temporada ou R$ 1,6 milhão por dia— tinha vínculo com o time árabe até o dia 30 de junho de 2025. O astro brasileiro não vinha agradando devido a lesões. Ele retornou de grave contusão no joelho recentemente e, logo no seu segundo jogo, sofreu uma nova lesão muscular na coxa.

Fora de campo, Neymar viveu relacionamentos com a atriz Bruna Marquezine (entre 2013 e 2018) e, na sequência, Bruna Biancardi, sua atual mulher, com quem tem três filhos. Inúmeros escândalos e supostas traições roubaram as manchetes do noticiário.

Ao Canal UOL, Juca também falou sobre as dúvidas que a contratação levanta e se o retorno de Neymar seria uma jogada de marketing.

Então, para mim, essa é a dúvida: do que estamos falando, de uma mera jogada de marketing —como foi no caso bem-sucedido do Corinthians com o Ronaldo? Uma jogada de marketing que, em última análise, tem em vista fazer o pai do Neymar o dono do Santos por meio de uma SAF [Sociedade Anônima do Futebol]. Essa é uma das questões postas, porque esse contrato é de apenas seis meses. Que Neymar temos nesses seis meses? Ou ele é um piloto de testes? Uma cobaia? Para ver até que ponto vale a pena investir no Santos. Neymar vem sozinho ou vem com o pai dele? Juca Kfouri, colunista do UOL

Juca também falou sobre a posição política do jogador fora dos campos, mas, para ele, isso pouco importaria.

Tem muita gente preocupada com a volta de um cabelo eleitoral do bolsonarismo. Eu estou pouco me lixando se a volta do Neymar ao futebol brasileiro vai significar um reforço ao bolsonarismo. Eu estou preocupado se ele vai ser um reforço para o Santos ou para a Seleção brasileira. Juca Kfouri, colunista do UOL

Por que Neymar assinou contrato de seis meses?

Neymar assinou por seis meses como uma espécie de "teste" para continuar ou não o projeto no Santos, segundo apurou a reportagem do UOL Esporte. O Menino da Vila cogita ficar no Peixe até a Copa do Mundo de 2026, mas não quis se comprometer agora com um contrato mais longo.

Outra forma de convencer Neymar a ficar por mais tempo é tornar o Santos uma SAF. Neymar Pai traria investimento do exterior, preferencialmente da Arábia Saudita, para a nova empresa do Peixe.

Josias: 'Prefeito cortando fios de radares fazem parte de populismo'

No UOL News, o colunista Josias de Souzadisse que os vídeos gravados pelo novo prefeito de Marília (SP), Vinicius Camarinha (PSDB), onde ele aparece cortando os fios que alimentam os radares da cidade com um alicate, fazem parte de um populismo mórbido e de coreografia exagerada.

Deve-se combater as armadilhas que são estruturadas em algumas cidades para pegar de surpresa o motorista, para aumentar a ação para arrecadação por meio das multas de trânsito. Isso é uma prática que deve ser condenada. Mas nas cidades civilizadas e na maioria do país assim que funciona, há uma placa avisando aos motoristas qual é o máximo de velocidade que ele pode desempenhar naquela via.

Então, essas pegadinhas, elas evidentemente não podem ser praticadas para aumentar a arrecadação artificialmente do governo, do município, não é? Mas, você eliminar desta forma, cortando fios para aparecer em rede social, fazer propaganda de um populismo moralmente... não estou falando de município qualquer, estamos falando de Marília, que é uma cidade desenvolvida do interior de São Paulo. Então, é um populismo mórbido.

A direita brasileira costuma utilizar as regras de trânsito como uma válvula para expandir o seu populismo. O prefeito de Marília está exagerando na coreografia, e o eleitor deveria observar o personagem. Josias de Souza, colunista do UOL

