Neymar é apresentado pelo Santos na Vila e não contém emoção: "Temos muita coisa para viver"

Neymar foi oficialmente apresentado como jogador do Santos nesta sexta-feira, em uma grande festa na Vila Belmiro. Mais de 10 mil pessoas estiveram presentes no estádio para acompanhar o retorno do atacante, que chorou muito ao subir no palco.

"Um dia muito especial para mim. Estou muito feliz. Quando eu era menino, eu pisei na Vila com essa faixa. Tinha que voltar assim. Estou feliz. Temos muita coisa para viver. Tenho muito amor e carinho por esse clube. Não vai faltar entrega. Estão meus filhos aqui, minha mulher, pais, meus melhores amigos e a torcida mais especial do mundo. Obrigado a cada um que está fazendo parte deste momento", declarou emocionado.

Após o discurso, ele deu uma volta olímpica e chutou algumas bolas para a torcida.

Neymar volta ao Peixe para assumir a camisa 10, aposentada durante toda a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro de 2024.

VEJA MAIS



Loja oficial do Santos já vende camisas do Neymar com número 10; veja preço



Santos anuncia o retorno de Neymar

A festa contou com shows de Mano Brown, Projota, Supla, MC Bin, MC WM e outros. Todos os artistas que passaram pelo palco são torcedores do Peixe. Os ex-jogadores Ricardo Oliveira, Madson e Wesley, além dos Ídolos Eternos do clube também estiveram no evento.

Por meio de um vídeo, reproduzido nos telões da Vila, atletas como Luis Suárez, Iniesta, Rodrygo (este muito festejado pela torcida), Vinicius Jr., Piqué, Buffon, Ângelo, Emerson Palmieri, Léo Baptistão, Marta e Falcão mandaram um recado para Neymar.

O atacante rescindiu com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, na última segunda-feira e chegou no Brasil na manhã desta sexta. Antes do evento, ele esteve no CT Rei Pelé para assinar um contrato de cinco meses com o Santos.

A volta do príncipe



Neymar estava no Al-Hilal, da Arábia Saudita. O jogador de 32 anos tinha vínculo com o time árabe até o dia 30 de junho de 2025. Contudo, o astro brasileiro não vinha agradando, especialmente por conta das lesões.

Em meio a este cenário, o atacante foi seduzido pelo Santos a voltar para casa. Com uma boa relação com o pai de Neymar, o presidente Marcelo Teixeira apresentou um projeto esportivo ao jogador, além de um vídeo, feito com inteligência artificial, de Pelé convocando o craque a retornar.

O carinho que ele vai receber no Brasil pesou bastante, assim como a proximidade da Copa do Mundo. O camisa 10 da Seleção Brasileira tem o sonho de conquistar o torneio pelo país e quer chegar bem no Mundial dos Estados Unidos, em 2026.

Neymar defendeu o Santos de 2009 até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, marcando na final, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista.

Em 2023, foi embora para o Barcelona. Na Catalunha, fez história ao lado de Lionel Messi e Luís Suárez, formando o famoso trio "MSN". Foi campeão da Liga dos Campeões em 2015, novamente balançando as redes na grande decisão, além de duas vezes campeão espanhol. Foram 105 gols marcados em 186 partidas pelo clube catalão.

Neymar foi para o Paris Saint-Germain em agosto de 2017. Ao todo, disputou 173 partidas, marcando 118 gols e dando 70 assistências. Já em agosto de 2023, foi anunciado pelo Al-Hilal. Na Arábia Saudita, sofreu com lesões e disputou apenas sete partidas, marcou um gol e deu duas assistências.

De volta ao Santos, Neymar disputará o Campeonato Paulista, Brasileirão e Copa do Brasil.