Neymar chora de felicidade ao citar importância do pai em "volta surreal" ao Santos

Neymar não conteve as lágrimas em sua apresentação no Santos. O atacante se emocionou ao comentar a importância de seu pai em seu retorno ao Peixe após 12 anos.

O jogador de 32 anos está contente em voltar para casa, especialmente pela oportunidade de voltar a ficar perto da sua família. Nesta sexta-feira, inclusive, a vó do craque marcou presença na festa feita pelo clube ao ídolo.

"Foi meu pai praticamente que fez tudo. Meu pai foi crucial na negociação, de poder fazer isso acontecer. É o time da nossa família. Até minha avó estava aqui. Para mim é um motivo de muita felicidade. Abracei meu pai, foi um abraço de que a gente conseguiu. Eu consegui, tive muitas conquistas, saí daqui menino, rodei o mundo inteiro e voltei, praticamente, como herói. Nosso abraço foi de alívio, de você saber que fez o máximo e foi recebido desta forma", disse emocionado.

"Meu pai é o cara mais importante da minha vida, desde pequeno ele me acompanha e sempre foi meu escudo. Hoje a gente está muito feliz. Eu tiro o chapéu. Ele é chato demais, pega no pé de todo mundo, mas é crucial na minha vida. O choro é de felicidade porque eu venci. Não foi fácil, tive muitas turbulências, mas voltar para casa com este prestígio, de receber a 10 do Rei, é algo surreal. Nunca imaginei isso na minha vida. Só tenho que agradecer a Deus e viver da melhor maneira possível", completou.

Neymar, que rescindiu com o Al-Hilal, assinou um contrato de seis meses com o Santos, com possibilidade de prorrogação. Ele será o camisa 10 do time.

O atacante defendeu o Santos de 2009 até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, marcando na final, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista.

Ainda sem Neymar, o Peixe volta a campo neste sábado, quando encara o São Paulo, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília).