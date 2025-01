Neymar anuncia chegada ao Brasil para assinar com o Santos

Do UOL, em São Paulo*

Neymar já está no Brasil. Próximo de assinar com o Santos, o atacante informou, em postagem nas suas redes sociais que já está em solo verde-amarelo. O avião pousou por volta das 10h (de Brasília) em um aeroporto particular na cidade de São Roque, interior de São Paulo.

O que aconteceu

Neymar compartilhou uma foto da asa do avião e escreveu "casa". O craque ainda adicionou uma bandeira do Brasil na postagem do Instagram.

Neymar chega ao Brasil Imagem: Reprodução/Instagram/Neymar

O jogador será apresentado pelo Santos na tarde desta sexta-feira (31), na Vila Belmiro. O evento contará com shows de Mano Brown, Projota, Supla, MC GP, KayBlack, Kyan, MC Bin, Mc Lon, Lito Nuwance + Trio de Ferro, DJ Will (Racionais) e DJ Kalfani, Dona Val (mãe do MC Kevin), MC WM e DJ Luan.

Neymar vestirá a camisa 10 do Santos e fechará contrato até junho deste ano. O Alvinegro, porém, tenta convencer o jogador a ficar até a Copa do Mundo de 2026.

O jogador deve estar presente na Vila Belmiro no clássico diante do São Paulo, no sábado (1º). Há a expectativa de que ele estreie por alguns minutos diante do Botafogo-SP, dia 5, também na Vila.

*Com informações da Gazeta Esportiva