Neymar celebra "casamento perfeito" com Santos após frustração na Arábia: "Voltei para ser feliz"

De volta ao Santos após 12 anos, Neymar concedeu entrevista coletiva na noite desta sexta-feira. O atacante revelou que não imaginava retornar para casa até o começo de janeiro, mas a rota mudou rapidamente. A sua infelicidade no Al-Hilal, da Arábia Saudita, foi fundamental para ele decidir assinar com o Peixe.

"Algumas decisões fogem da lógica do futebol e algumas são impactantes. No começo de janeiro não imagina sair do Al-Hilal e voltar para o Santos. Estava muito feliz lá, minha família também, estava adaptado e cheio de vontade de jogar. As coisas aconteceram e tive que tomar uma decisão. Comecei a entristecer no dia a dia e não estava sendo bom para minha cabeça. Surgiu a oportunidade de voltar e não pensei duas vezes. Desde o primeiro dia quis voltar. Deu certo. Estou muito contente, eu, minha família e meus amigos. Energia renovada. Me sinto com 17 anos de novo", declarou.

O jogador de 32 anos assinou um contrato válido até o final de junho de 2025. Existe a possibilidade de extensão, porém, por hora, este não é o foco.

"É muito cedo para falar (contrato). O Santos me deu a oportunidade de voltar. Abri mão de muita coisa para estar aqui. Foi um casamento perfeito, inimaginável para ambas as partes e aconteceu. São seis meses, mas pode ser prolongado. Até duas semanas atrás eu nem imaginava estar aqui. É um contrato de seis meses que pode ser prolongado. Vou me dedicar. Voltei para jogar e ser feliz. Espero ajudar da melhor maneira possível", disse.

Neymar defendeu o Santos de 2009 até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, marcando na final, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista.

Na sequência, o astro brasileiro passou por Barcelona, Paris Saint-Germain e Al-Hilal. Neste período, o craque afirmou que mudou bastante.

"Mudei tudo. Estou mais barbudo, mas forte. Mudaram muitas coisas. O estilo de jogo também. Se eu tivesse a mentalidade de hoje lá trás, seria diferente. Você vai aprendendo e criando casca ao longo da vida, você erra aqui, acerta ali, vai se reerguendo... a vida é assim em qualquer trabalho. É difícil você se reerguer depois de uma queda. Me sinto um cara muito diferente da época em que estive aqui. Este cara de hoje vai ajudar muito o Santos, tenho certeza", disse.

A sede de vencer pelo Santos, no entanto, segue a mesma de sempre.

"Sou um cara muito competitivo em tudo que faço, sempre quero ganhar. Volto para o Santos com vontade de ser campeão de novo. É uma volta depois de quase 13 anos. Ganhar de novo um Paulista, por exemplo, vai ser diferente. Meus amigos me conhecem e sabem o cara competitivo que sou. Não vim aqui para passear ou ficar em casa no sofá. Vim em busca da minha felicidade, que é jogar futebol, e vim para ajudar o Santos. Vou me dedicar todos os dias para fazer a torcida do Santos feliz e para me fazer feliz", finalizou.

Antes da coletiva, Neymar foi apresentado à torcida do Santos em uma grande festa na Vila Belmiro.

Ainda sem Neymar, o Peixe volta a campo neste sábado, quando encara o São Paulo, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília).