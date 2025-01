'Não vão faltar ousadia, garra e fé por todo o carinho que tenho pelo Santos, diz Neymar

Neymar não escondeu a emoção de retornar ao gramado da Vila Belmiro com a camisa do Santos diante da torcida do time alvinegro, nesta sexta-feira, durante a festa de sua apresentação ao clube que o revelou. No centro do campo em que brilhou entre 2009 e 2013, Neymar prometeu "força, garra, determinação, fé e, obviamente, muita ousadia."

"É um dia muito especial pra mim", disse o jogador, logo interrompido pela torcida, com quem Neymar cantou junto o hino oficial do Santos. Ele usou na cabeça uma faixa com a frase "100% Jesus", igual à que havia usado em campo no início da carreira com o time alvinegro. "Falei ali dentro que quando eu era menino eu pisei na Vila Belmiro com essa faixa e eu não podia deixar de voltar sem."

"Estou muito contente, muito feliz. Vivemos muitos momentos lindos aqui e tenho certeza que a gente tem muita coisa pra viver ainda. Por todo carinho que tenho por esse clube, não vão faltar força, garra, determinação, fé e, obviamente, muita ousadia", completou ele, acompanhado de sua família no gramado.

"Como eu falei, é um dia muito especial. Estão aqui os meus filhos, minha mulher, minha mãe, meu pai, meus melhores amigos. E a torcida mais maravilhosa desse mundo. Esse dia vai ficar guardado pro resto da minha vida. Obrigado por cada um que tá fazendo parte desse momento. Obrigado pelas pessoas que estão me acompanhando de longe, que torcem pela minha felicidade, que torcem por mim e que a partir de agora vão torcer pelo Santos também."

Antes de Neymar pisar no campo da Vila Belmiro, diversos artistas se apresentaram à torcida, entre eles os rappers Edi Rock e Mano Brown, do Racionais MC's, e Projota. Depois do seu discurso, o atacante percorreu todo o gramado saudando as arquibancadas e abraçou ex-jogadores com quem atuou no Santos, o próprio Mano Brown, entre outras personalidades.