Morumbis vai completar um ano sem nome e nova previsão é para março

Do UOL, em São Paulo (SP)

O Morumbis vai completar no início de fevereiro um ano sem nome na fachada. O espaço está vazio desde que o São Paulo retirou o letreiro com o nome Cícero Pompeu de Toledo após a venda dos naming rights do estádio para a Mondelez.

Como está o caso

A empresa vai instalar um novo letreiro com o nome Morumbis, mas depende de aprovação da prefeitura de São Paulo. Segundo posicionamento enviado ao UOL, a Mondelez já obteve parte da aprovação, mas ainda resta tramitação.

Segundo apurou a reportagem, a prefeitura pediu o redimensionamento da placa que será instalada e a empresa vai atender. Todo o processo está sendo feita pela Mondelez, não pelo São Paulo.

Apesar de a empresa não confirmar oficialmente, o UOL apurou que a nova previsão é para março deste ano. O prazo pode ser antecipado caso haja possibilidade de trabalhar durante o show da cantora Shakira, agendado para fevereiro deste ano.

O que dizem as partes

O UOL fez dois contatos com a Mondelez ao longo dos últimos meses questionando sobre previsão de instalação, motivos para ainda não ter sido instalada a placa, o que faltava para que isso ocorresse e se havia algum evento previsto de inauguração.

Em 12 de dezembro do ano passado, a empresa respondeu da seguinte forma: "A Mondelez Brasil informa que segue os trâmites legais e obteve a aprovação dos órgãos responsáveis".

Já em 27 de janeiro deste ano, a resposta foi a seguinte: "A Mondelez Brasil informa que a aprovação dos órgãos responsáveis é parte do processo em tramitação, que ainda está em andamento".

O UOL também consultou o São Paulo sobre o andamento do caso e a ausência do letreiro por mais de um ano. A resposta recebida foi a que segue: "O São Paulo Futebol Clube acompanha desde o início todo o trâmite para a instalação da nova fachada do MorumBIS, que é de responsabilidade da parceira. Diante das informações mais atualizadas, o clube espera que o processo se encerre em breve".