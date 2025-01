Time português anuncia empréstimo do zagueiro Michel, ex-Palmeiras

O zagueiro Michel, do Palmeiras, foi anunciado nesta sexta-feira (31) como reforço do Moreirense, de Portugal. O jogador de 21 anos assinou com o time português até a metade de 2026, por empréstimo, sem opção de compra estabelecida.

O atleta vinha treinando de forma constante com a equipe profissional, mas não conquistou espaço no elenco, que hoje tem como zagueiros Gustavo Gómez, Murilo, Naves e Benedetti. Vitor Reis, que foi negociado com o Manchester City no início do ano, também aumentava a concorrência no setor.

Com a negociação, o Palmeiras tem a expectativa de que o atleta ganhe minutos em campo, o que não ocorreu no Verdão. Dessa forma, como apurado pela Gazeta Esportiva, o Verdão espera que o atleta se desenvolva e possa ser vendido ao fim do contrato com o Moreirense. O Verdão detém 80% dos direitos econômicos de Michel.

Michel estava no Palmeiras desde 2019, quando chegou para integrar o time sub-17. No sub-20 consolidou-se como liderança técnica e teve chance de fazer sua estreia na equipe principal em 2021. Naquele ano, ele disputou cinco partidas sob comando do técnico Abel Ferreira.