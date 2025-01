Minas e Campinas vencem no tie-break e vão se enfrentar na semifinal da Copa Brasil de vôlei masculino

Na noite desta quinta-feira, Minas e Campinas garantiram a classificação para a semifinal da Copa Brasil de vôlei masculino. As equipes, que venceram seus jogos no tie-break, vão se enfrentar na próxima fase do torneio.

Vice-líder na Superliga, o Minas conquistou a vaga após travar um grande duelo com o Blumenau, sétimo colocado, na Arena Unibh, em Belo Horizonte. A equipe mineira venceu os catarinenses por 3 sets a 2, com parciais de 25/18, 25/27, 25/23, 30/32 e 15/11.

O Minas venceu o primeiro set, mas viu o time catarinense empatar na segunda etapa. Os mineiros venceram o terceiro set, mas foram superados pelo Blumenau na etapa seguinte. Assim, o jogo foi decidido no tie-break, vencido pela equipe de Belo Horizonte.

A segunda vaga na semifinal da #CopaBrasil é do Itambé Minas! ?? #vôlei pic.twitter.com/CHczxmjYri ? Vôlei Brasil (@volei) January 31, 2025

O jogo entre Campinas, terceiro colocado na Superliga, e Suzano, sexto colocado, também foi equilibrado e decidido no tie-break. No duelo de paulistas, ocorrido no Ginásio do Taquaral, em Campinas, os campinenses levaram a melhor e venceram por 3 sets a 2, com parciais de 25/18, 25/23, 21/25, 28/30 e 15/12.

O Campinas começou mais ligado na partida e abriu 2 a 0 nos primeiros sets. O Suzano conseguiu se reerguer no jogo, venceu o terceiro set e ganhou sobrevida para o restante do confronto. O quarto set foi decidido no detalhe. As equipes não abriram brechas e travaram um grande embate ponto a ponto. O jogo passou dos 25 pontos, e o Suzano empatou a partida com vitória por 30 a 28. No tie-break, o Campinas fez 15/12 para sair de quadra com a classificação.

Do outro lado da chave, o Joinville eliminou o Sada Cruzeiro e também avançou à semifinal. A equipe aguarda por Praia Clube ou Sesi-SP, que se enfrentam nesta quinta-feira em busca da última vaga.