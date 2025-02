Mais cedo! Saiba como assistir o UFC Arábia Saudita, evento em horário alternativo

Neste sábado (1º), pela segunda vez na história, o Ultimate desembarca em Riade, capital da Arábia Saudita, para promover um de seus eventos. Programado para acontecer em um horário alternativo, mais cedo do que o normal, o UFC Arábia Saudita contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 11 horas (horário de Brasília).

A atração principal do evento ficará por conta do duelo entre os tops do peso-médio (84 kg) Israel Adesanya e Nassourdine Imavov. O nigeriano, ex-campeão da categoria, vem de duas derrotas seguidas, sua pior marca da carreira, e busca recuperação. Por sua vez, o russo naturalizado francês chega para o combate embalado por uma sequência de três vitórias, que o levou ao 5º lugar no ranking da divisão.

No 'co-main event', o invicto Sharabutdin Magomedov tentará ampliar sua boa fase na liga diante do veterano Michael 'Venom' Page. Com quatro vitórias nos seus primeiros compromissos dentro do octógono, 'Shara Bullet' já ocupa a 14ª posição no ranking dos médios, e mira subir até o topo. Já 'MVP' sobe dos meio-médios (77 kg) para tentar se recuperar após ser derrotado por Ian Machado Garry na sua mais recente luta.

Esquadrão Brasileiro

Como de costume, o 'Esquadrão Brasileiro' estará presente no UFC Arábia Saudita, ainda que em menor número do que nas últimas edições. Neste sábado, três lutadores entrarão em ação representando o Brasil: Vinicius Lok Dog, Mayra Sheetara e Lucas Alexander, que medirão forças com Said Nurmagomedov, Jasmine Jasudavicius e Bogdan Grad, respectivamente.

O UFC Fight Pass transmite o evento, ao vivo e na íntegra, a partir das 11h, neste sábado. O card principal tem previsão de início às 14 horas. As três primeiras lutas do show podem ser vistas de graça através do Fight Pass ou dos perfis oficiais do UFC no Facebook, Youtube e Tik Tok. A reportagem da Ag. Fight estará atenta e vai realizar a cobertura da atração através de relatos das lutas de maior destaque.