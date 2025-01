Julio Gomes: SAF do Santos via Neymar pai está por trás da volta de Neymar

A volta de Neymar ao Santos está ligada à transformação do clube em SAF intermediada pelo pai do jogador, afirmou o colunista Julio Gomes no UOL News Esporte desta sexta (31).

A grande história por trás dessa chegada do Neymar é o Santos se transformar em SAF via pai do Neymar.

Esse é o negócio que está por trás da chegada do Neymar. Se isso tudo der certo nesses cinco meses, o Neymar possivelmente assinará um contrato mais longo até a Copa, até mais tempo. Se isso der errado, conta-se uma historinha e o Neymar vai embora.

Por que ninguém está tentando atravessar o negócio Neymar no Santos sendo que há outros clubes no Brasil financeiramente mais saudáveis e esportivamente mais estruturados do que o Santos? Porque ninguém tem o próprio clube para entregar para o Neymar.

Julio Gomes

Na opinião do colunista, a narrativa de que Neymar vai jogar no Santos para tentar voltar ao futebol europeu é um "conto da carochinha".

Se daqui a cinco meses essa SAF não sair, aí o Neymar vai para outro lugar dependendo dos interesses, das ambições esportivas dele. Então não caiam no conto da carochinha de que o Neymar vem para o Santos por cinco meses porque quer tentar buscar uma vaga na Europa daqui.

Todo mundo sabe que em time grande o Neymar não tem vaga na Europa. Ah, ele gosta do Santos? Sem dúvida, não duvido, e é a escolha dele. O amor da vida dele é o Santos, mas a história por trás disso é a SAF.

Julio Gomes

Confira os horários das lives do UOL Esporte:

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra: