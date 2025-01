Juca diz que Neymar é interrogação: 'Possibilidade remota que dê certo'

A volta de Neymar ao Santos causa uma ebulição no futebol brasileiro, mas ainda é uma interrogação, avaliou o colunista Juca Kfouri no Posse de Bola.

Em relação ao Neymar, eu até escrevi uma coluna para a Folha [de S. Paulo] ontem dando boas-vindas para ele, esperando que volte o senhor Neymar, não o menino Ney.

Não há dúvida que dá uma sacudida no futebol brasileiro -- é muito parecido quando o Ronaldo Fenômeno veio para o Corinthians, dá uma mexida .

Juca Kfouri

Para o colunista, apesar do frisson, a chance de Neymar retomar seu grande nível técnico no Peixe é remota.

Torço muito para que dê certo porque se ele volta a jogar futebol, não apenas o Santos muda de patamar, como a seleção brasileira, porque o Dorival vai convocá-lo como já disse diversas vezes.

Agora, também é uma baita interrogação. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria, pelo passado já nem tão recente, que é uma possibilidade muito remota que dê certo.

Juca Kfouri

Neymar desembarcou hoje no Brasil para assinar contrato até junho com o Santos. O craque não tem sequência de jogo desde a grave lesão no joelho, no segundo semestre de 2023.

