João Vitor "Jacaré" agrada à comissão técnica do Corinthians e pode receber oportunidade no Paulista

O lateral direito João Vitor "Jacaré" é visto com bons olhos pela comissão técnica do Corinthians. O jovem ficou de fora da Copinha, mas vem completando os treinos no CT Joaquim Grava desde a pré-temporada, até ser relacionado pela primeira vez no profissional diante da Ponte Preta, na última quarta-feira.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o garoto de apenas 18 anos é avaliado internamente como um lateral de força e velocidade. O jogador tem passado confiança para Ramón e Emiliano Díaz, e existe a possibilidade de receber chance no profissional em meio à maratona de jogos da equipe no Paulistão.

Em 2024, João Vitor atuou pela equipe sub-17, tendo participado de 32 jogos (16 como titular), com um gol e uma assistência. O defensor, que chegou ao clube em junho de 2022, assinou seu primeiro contrato profissional com o Timão em novembro de 2024, com validade até outubro de 2027. Sua multa rescisória é de 50 milhões de euros (cerca de R$ 305 milhões) para o mercado externo.

Com a saída de Fagner para o Cruzeiro, Léo Mana se tornou a segunda opção para a lateral direita, posição que tem Matheuzinho como titular. Neste momento, João Vitor é a terceira alternativa para o setor.

Matheuzinho ficou de fora da vitória contra a Ponte Preta por conta de um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda. Emiliano Díaz disse em entrevista coletiva, após o triunfo contra a Ponte, que o defensor sofreu uma "sobrecarga".

Outro jogador que agrada à comissão é o meia canhoto Luiz Eduardo, que também foi relacionado para a partida no Moisés Lucarelli. Com a lesão de Rodrigo Garro, o jovem se torna uma opção para trazer criatividade ao meio-campo corintiano. Diferentemente de João Vitor, Luiz foi inscrito na última Copinha.

Além dos citados, outros garotos estão sendo avaliados por Ramón, como Fernando Vera (zagueiro), Guilherme Gama (zagueiro), Luiz Gustavo Bahia (volante), Yago (volante), Dieguinho (meia), Gui Negão (atacante) e Nicollas (ponta). O goleiro Kauê, que estourou a idade do sub-20, se apresenta ao profissional na próxima semana.

O próximo jogo do Corinthians será contra o Noroeste, neste sábado, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. O duelo será disputado na Neo Química Arena.