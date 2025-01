Internacional anuncia a contratação do lateral-esquerdo Ramón até o fim de 2027

O Internacional anunciou nesta sexta-feira a contratação do lateral-esquerdo Ramon. Revelado pelo Flamengo, o atleta foi adquirido pelo Olympiacos da Grécia, mas disputou a última temporada defendendo a camisa do Cuiabá. A diretoria do clube gaúcho definiu a compra em definitivo e o jogador assinou o vínculo até o fim de 2027.

A agremiação gaúcha divulgou o acerto com o defensor nas redes sociais. O contrato, válido por três temporadas, tem possibilidade de ser ampliado para mais um ano. Em entrevista ao site oficial, ele comemorou a transferência para o clube do Rio Grande do Sul.

"Estou muito feliz pelo fato de o Inter acreditar no meu potencial. Fui muito bem recebido pela diretoria e pelos atletas. Espero o mais rápido possível estar apto para jogar e também poder ajudar os meus companheiros", afirmou o reforço.

Jogador com bom poder ofensivo e também eficiente na marcação, Ramon chega como quinto reforço para o técnico Roger Machado. Antes dele, o clube anunciou o zagueiro Kaique Rocha, o volante Ronaldo, e ainda os atacantes Vitinho e Carbonero.

Com 23 anos, o lateral chega para disputar posição com o argentino Alexandro Bernabei e com Pablo, atleta promovido das categorias de base. Pelo Cuiabá, Ramon entrou em campo em 46 jogos, marcou dois gols e deu quatro assistências.